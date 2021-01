Pezzi di plastica in noti surgelati: richiamati numerosi lotti, l’avviso del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per prodotti surgelati. Nello specifico si tratta di Panciottelli ai funghi surgelati, a marchio Cucino Io, ritirati dopo il rinvenimento di oggetti di plastica al loro interno. I lotti di produzione interessati dal richiamo sono i seguenti:

L0107

L0107 L0112

L0117

L0124

L0125

L0134

L0180

Le date di scadenza per i prodotti ritirati sono indicate in 31-07-2021 e 30-09-2021. Il prodotto è venduto in confezioni dal peso di 450 grammi e il motivo del richiamo è indicato in “Rinvenimento di un corpo estraneo in plastica all’interno del prodotto”.