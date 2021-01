Meteo, nel cuore della Pianura Padana le massime rimangono sotto lo zero: nebbia e galaverna tra Lombardia, Piemonte ed Emilia [FOTO]

A causa dell’ondata di freddo proveniente dalla Russia, che ha portato temperature polari in Polonia e Germania e la neve a Istanbul, nel cuore della Pianura Padana, tra Lombardia, Emilia e Piemonte, le temperature massime sono rimaste sotto lo zero oggi, lunedì 18 gennaio. In particolare, Magenta, Dorno, Robbio, Robecco sul Naviglio, Asigliano Vercellese, Gossolengo, Castel San Giovanni hanno registrato valori massimi di quasi -1°C, mentre a Casale Monferrato, Codogno, Rodano, San Donato Milanese, Spinadesco, Vicolungo, Villanova sull’Arda, Bernate Ticino, Broni, Buccinasco, i valori massimi si sono mantenuti tra 0°C e -0,6°C. In questa giornata dal freddo intenso, non manca la nebbia in queste località e il fenomeno della galaverna regala panorami mozzafiato (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Per contro, sulle colline comasche e prealpine abbiamo valori di +10-11°C: +12°C a Pian di Spagna, +11°C a Dongo, Gera Lario, Dervio Lago, +10°C a Sangiano, Gemonio, Cugliate Fabiasco, Perledo, Loveno di Menaggio, Chiavenna.