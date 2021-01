Un piccolo angolo degli Stati Uniti è rimasto isolato dalla terraferma per dieci mesi

Circa 10 mesi fa, il confine tra Stati Uniti e Canada è stato costretto a chiudere i viaggi non essenziali a causa della pandemia di coronavirus e rimarrà chiuso almeno fino al 21 febbraio 2021. La chiusura del confine ha avuto un impatto su molti, e da nessuna parte è più evidente che nell’angolo nord-occidentale del Minnesota. Una stranezza geografica, il Northwest Angle è la parte del Minnesota che è collegata solo al Canada e separata dal resto del Minnesota dal Lake of the Woods – un hotspot di pesca d’acqua dolce condiviso da Stati Uniti e Canada.

Dopo che le restrizioni ai confini hanno tagliato fuori il territorio dal resto del mondo esterno, gli imprenditori hanno studiato e messo a punto un modo per far tornare la loro base di clienti e mantenere in vita le loro attività. The Angle, noto come il “punto più settentrionale degli Stati Uniti contigui”, è una destinazione turistica per la pesca sul lago, ma chiunque negli Stati Uniti desideri raggiungere il Northwest Angle in auto, deve guidare attraverso il Canada, che ora non è possibile per motivi non essenziali a causa della chiusura delle frontiere. Anche i canadesi non possono entrare nell’angle fino a quando le restrizioni al confine non vengono rimosse.

Solo 110 persone risiedono nell’Angle, il che significa che gli imprenditori della zona, inclusi i proprietari del resort Jake’s Northwest Angle, sono ora privi della maggior parte della loro base di clienti.

“Quando hanno riaperto il settore dell’ospitalità, non siamo stati in grado di riaprire per la maggior parte solo perché il confine con il Canada è stato chiuso e tutta la nostra clientela passa attraverso il confine“, ha spiegato ad AccuWeather Karen Colsen, co-proprietaria di Jake’s Northwest Angle. Nel tentativo di salvare le loro attività durante la stagione invernale, tutti i 12 resort del luogo hanno lavorato insieme per creare una soluzione al problema: una strada ghiacciata che collega l’Angle alla terraferma del Minnesota, consentendo ai cittadini statunitensi di raggiungere l’Angle in auto per la prima volta dall’inizio della pandemia.

“È una vera e propria lunga strada ghiacciata che si estenderà dall’estremità meridionale del Lago dei boschi e rimarrà nelle acque del Minnesota, e porterà gli ospiti fino all’angolo nord-ovest”, ha dichiarato Joe, direttore esecutivo del turismo di Lake of the Woods Henry ha detto a Lincoln Riddle di AccuWeather.

La strada è composta da 22 miglia di ghiaccio puro e attraversa le acque del Lake of the Woods. Una strada di questo tipo non è mai stata realizzata prima sul lago. Un gruppo di aratori presso Points North Services è responsabile di mantenere la strada del ghiaccio in attività riparando le crepe e sbarazzandosi di eventuali cumuli di ghiaccio – un potente evento naturale che è causato dalla calotta di ghiaccio di un lago che viene spinta nella sua costa, secondo il Minnesota Department of Natural Resources – che potrebbe formarsi.

“A volte devi prendere una motosega, uno scalpello o una barra e abbatterlo, imballarlo lì o forse spostare il ponte se non è più attraversabile lì”, ha detto Cale Alsleben, camionista. Finora alcune dozzine di veicoli hanno utilizzato la strada ghiacciata, ma è difficile dire quante persone la useranno effettivamente in futuro, ha precisato Paul Colsen, co-proprietario di Jake’s Northwest Angle.

Le condizioni meteorologiche recenti sono state più calde del solito, il che è stato ha ritardato la resa operativa della strada, secondo il Grand Forks Herald. Colsen si è detto fiducioso per gli affari che potrebbe arrivare dopo un’estate lenta. “Mi sentirò sollevato quando sarà aperto“, ha detto Paul.