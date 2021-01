I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Luserna S .Giovanni (Torino) sono intervenuti oggi pomeriggio per soccorrere un automobilista lungo la strada verso Rora’, in localita’ Mugniva vicino alle cave di pietra, dove la sua auto e’ scivolata sul fianco della carreggiata rimanendo in bilico sul pendio innevato. La squadra ha raggiunto il luogo grazie ai mezzi fuoristrada equipaggiati con catene e trainato il veicolo sulla carreggiata.