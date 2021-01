Pilastro scolpito con i lineamenti di un volto umano trovato in spiaggia: pesa 100 chili ed è emerso dopo una bassa marea

Un pilastro di pietra scolpito trovato durante la bassa marea su una spiaggia di Victoria la scorsa estate sarebbe un tesoro culturale indigeno, come ha confermato il Royal BC Museum. Il museo sta lavorando con le First Nations Songhees ed Esquimalt per determinare il luogo più adatto ad ospitare il pilastro scolpito con le caratteristiche di un volto, come ha spiegato in un’intervista il capo di Songhees Ron Sam. Nel corso degli anni, molti artefatti sono stati portati alla luce nella zona, ha detto, ma nulla ha eguagliato il pilastro di pietra da 100 chilogrammi. “Non vedo l’ora di scoprire ulteriori informazioni dai nostri anziani“, ha detto Sam, sottolineando che le interazioni con gli anziani sono limitate ora a causa della pandemia COVID-19.

Sam ha riferito inoltre che gli anziani Songhees ed Esquimalt decideranno se e come il pilastro di pietra può essere esposto pubblicamente. Un residente locale, Bernhard Spalteholz, ha ricevuto un suggerimento sulla pietra scolpita trovata lungo la spiaggia sotto il Victoria’s Beacon Hill Park lo scorso luglio e ha condiviso le foto con il museo, ha spiegato il curatore dell’archeologia del museo Grant Keddie. “Ho capito subito che si trattava di qualcosa di estremamente interessante”, ha detto Keddie in merito alla scoperta. Spalteholz ha fatto la cosa giusta contattando il museo per assicurarsi che fosse adeguatamente trattato, hanno spiegato sia Keddie che Sam.

Il pilastro potrebbe essersi ‘arenato’ sul bordo della scogliera

Gli addetti alla conservazione del reperto hanno lavorato per proteggere l’integrità della pietra, che era ricoperta di alghe dopo essere stata immersa nell’acqua di mare, ha precisato Keddie. Quest’ultimo ipotizza che una volta il pilastro si trovasse vicino al bordo di una scogliera sopra la spiaggia dove è stato trovato, fino a quando parti della scogliera non caddero per via di una frana. “Penso che forse una tempesta avesse sollevato la pietra“, ha detto. “Potrebbe essere stata sepolta più in alto nel mare coperta di alghe e forse solo negli ultimi anni è stata spostata su questa spiaggia e poi esposta”.

La datazione al radiocarbonio è efficace solo su oggetti organici come ossa e legno, ma le storie scritte e orali possono fornire informazioni sul significato della pietra, ha precisato ancora l’esperto. È molto probabile che si tratti di una pietra speciale usata nei rituali e nelle cerimonie, ha detto, spiegando che i popoli della Costa Salish avevano “specialisti del tempo”. Si credeva che avessero “poteri speciali, tanto da attirare i salmoni o da essere utilizzato per rituali volti a cambiare il tempo per renderlo buono per la pesca, o cattivo per i nemici”.

La pietra potrebbe essere la stessa menzionata dagli anziani di Lekwungen all’antropologo tedesco-americano Franz Boas alla fine del 1800, ha detto Keddie. “Mi chiedo sempre, ce ne sono altri là fuori“, ha concluso.