Scoperto il più antico fossile di organismo terrestre: è simile a un fungo e ha 635 milioni di anni

Avrebbe aiutato la Terra a riprendersi da un’era glaciale che fece assumere al pianeta l’aspetto di una gigantesca ‘palla di neve’, con la superficie degli oceani ricoperta di ghiacci fino a piu’ di un chilometro di profondita’. È il piu’ antico fossile di un organismo terrestre mai scoperto: simile ad un fungo, ha 635 milioni di anni. La scoperta, illustrata sulla rivista Nature Communications, è opera dei ricercatori del College of Science della Virginia Tech americana, coordinati da Shuhai Xiao, insieme all’Accademia Cinese delle Scienze, all’Universita’ Guizhou cinese e all’Universita’ americana di Cincinnati.

Questo microfossile, che precede i dinosauri piu’ antichi, ha l’aspetto di lunghi filamenti filiformi, una delle caratteristiche chiave dei funghi. È stato rinvenuto in piccole cavita’ all’interno di rocce sedimentarie della formazione Doushantuo, nella Cina meridionale. “E’ stata una scoperta occasionale“, ha spiegato Tian Gan, della Virgin Tech, uno degli autori dello studio. “Potrebbe essere il fossile che stavamo cercando da molto tempo. Se la nostra interpretazione e’ corretta – ha aggiunto Gan – sara’ utile per comprendere il cambiamento del clima nel passato della Terra e l’evoluzione della vita primitiva”.

Uno dei prossimi passi, concludono gli studiosi, sara’ studiare come vivevano questi organismi simili a funghi e come sono riusciti a preservarsi. Lo studio di questi fossili aiutera’, infatti, gli scienziati a capire come la vita, a partire da forme microscopiche come questi antichi funghi, con la loro capacita’ di riciclare i nutrienti, sia riuscita a sopravvivere alle antiche glaciazioni, fino a rifiorire in forme complesse in tutto il Pianeta.