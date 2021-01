Pollo confezionato richiamato dai supermercati: contiene plastica, restituire al punto vendita [MARCHI E LOTTI]

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna due avvisi di richiamo per pollo confezionato ritirato dai banchi frigo per rischio fisico. Si tratta nello specifico di Kebab di pollo a marchio Aia e Conad, prodotto nello stabilimento Agricola Tre Valli di Santa Maria di Zevio (VR). Il motivo del richiamo è indicato in “Possibile presenza di frammenti di plastica (materiale di etichettatura)“. Ecco i lotti richiamati:

Keb’s Kebab di pollo 350 grammi, lotto di produzione n° 8574274, data di scadenza 22-01-2021;

Kebab di pollo Conad 350 grammi, lotto di produzione n° 8574274, data di scadenza 22-01-2021.

Nel modulo di richiamo pubblicato dal Ministero, tra le avvertenze, si legge: “Non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per sostituzione”.