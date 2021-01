Un potente antisettico, antibiotico e antinfiammatorio naturale: alla scoperta della pianta aromatica che rafforza le difese immunitarie

Nota principalmente come una pianta aromatica, l’origano è in realtà ben più di un semplice condimento in cucina: favorisce la digestione, è un antisettico, antibiotico e antinfiammatorio naturale, ha proprietà antiossidanti e aiuta a rafforzare le difese immunitarie.

Quali sono dunque, in dettaglio proprietà, benefici e origini della pianta aromatica per eccellenza della dieta mediterranea?

Cos’è l’origano?

Il termine Origanum deriva dal greco oros (montagna) e ganos (splendore).

Dell’origano si utilizzano le foglioline e le sommità fiorite, raccolte d’estate in piena fioritura, entrambe essiccate. Con l’essicazione, l’origano mantiene il suo aroma, anzi, lo rafforza, come accade per il rosmarino, dato che la distruzione dei tessuti vegetali rende più disponibili gli oli essenziali, che quindi si diffondono maggiormente.

L’Origanum vulgare, appartenente alla famiglia delle Labiatae, è un’erbacea perenne che cresce spontanea nei luoghi soleggiati con clima caldo e asciutto fino a circa 2000 metri, ma nelle zone fredde è preferibile coltivarla in serra.

L’origano nella storia

L’origano era considerato emblema della felicità amorosa per gli antichi Greci e per i Romani, che incoronavano gli sposi, il giorno del matrimonio, con ghirlande ottenute intrecciando la pianta. Se l’amore si fosse trasformato in amor perduto, questi popoli avrebbero fatto appello nuovamente all’aiuto del fiore rosa ed incantevole dell’origano e al suo profumo ristoratore per consolarsi dalle sofferenze amorose.

L’origano aiutava le anime dei defunti a trovar la pace per cui spesso la pianta era collocata sulle tombe; insieme alla maggiorana preservava dalla maledizione delle streghe, dagli spiriti cattivi e dai folletti, mentre il grande Gabriele D’Annunzio, nei Madrigali dell’estate, ritrovava il sapore dell’origano nel bacio di una ninfa, scrivendo “…nella sua saliva assaporai l’origano e la menta”.

Tante sono le leggende che ruotano intorno alla pianta aromatica per eccellenza della dieta mediterranea, tra cui quella avente per protagonista Amaraco, un principe dell’isola di Cipro che si dilettava nella produzione di profumi e che era da tempo alla ricerca dell’essenza perfetta: quando finalmente la trovò, decise di portare in dono il profumo al re, ma l’ampolla che lo conteneva cadde, si ruppe e il principe morì di dispiacere. Gli Dei, mossi a compassione dalla dedizione e dalla passione di Amaraco, lo trasformarono in una pianta che avesse il sentore dell’essenza da lui stesso creata, un profumo capace di attrarre e consolare chiunque: l’origano.

I Greci con l’origano curavano le ferite, Plinio lo riteneva un rimedio contro punture di ragni e scorpioni mentre Catone, per alleviare dispepsia e difficoltà ad urinare, proponeva un vino all’origano con incenso e miele.ù

Proprietà e benefici dell’origano

L’origano “è una pianta ricca di sostanze benefiche, a partire dalle fibre, che promuovono il buon funzionamento dell’intestino, contrastano la stitichezza e favoriscono il regolare assorbimento di colesterolo e zuccheri, aiutando a combattere l’ipercolesterolemia e l’ipoglicemia,” spiega in un approfondimento l’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario. “Grazie alla presenza del beta-cariofillene, l’origano ha anche proprietà antinfiammatorie. Inoltre, contiene due fenoli, il timolo e il carvacrolo, che lo rendono un antisettico naturale. La pianta ha un elevato contenuto di vitamina C e di vitamina E, che hanno proprietà antiossidanti e aiutano a rafforzare le difese immunitarie dell’organismo. Inoltre, l’origano contiene un’alta quantità di potassio, che aiuta a mantenere sotto controllo la pressione cardiaca, e di calcio, che favorisce la salute di denti e ossa.

È sconsigliato il consumo di origano a chi è allergico alla pianta e a chi soffre di intolleranza ai silicilati, di gastrite e di ulcera peptica.”

Quali sono le proprietà nutrizionali dell’origano?

Secondo gli esperti dell’Humanitas Research Hospital, 100 g di origano essiccato apportano 265 calorie, di cui:

9,93 g di acqua

9 g di proteine

4,28 g di lipidi

42,5 g di fibre

68,92 g di carboidrati

Tra le vitamine e i minerali, 100 g di origano apportano:

237 µg di folati

85 µg di vitamina A (retinolo equivalente)

3,86 mg di vitamina B1

1,04 mg di vitamina B6

0,17 mg di tiamina

0,52 mg di riboflavina

4,64 mg di niacina

2,3 mg di vitamina C

18,26 mg di vitamina E

621,7 µg di vitamina K

36,80 mg di ferro

1597 mg di calcio

148 mg di fosforo

270 mg di magnesio

1260 mg di potassio

25 mg di sodio

2,69 mg di zinco

L’origano e il suo olio essenziale, un potente antisettico naturale

I principi attivi dell’origano sono i fenoli: uno è il timolo, antisettico, antispasmodico e funghicida, utilizzato contro problemi respiratori e per prevenire il deterioramento dei tessuti; l’altro è il carvacrolo, potente antisettico, protegge contro vari tipi di batteri ed è molto usato anche in profumeria.

La pianta fornisce all’organismo una buona quantità di acidi grassi omega 3 e fibra, che aiutano la secrezione della bile e la prevenzione dei tumori al colon, contrastando l’accumulo di colesterolo nelle arterie. Contiene, inoltre, buoni quantitativi di sali minerali, in particolare ferro, calcio e manganese, e di vitamine, soprattutto C ed A. Il tinolo e l’acido rosmarinico hanno azione antisettica e antiossidante, contrastando i processi ossidativi che portano alla liberazione dei radicali liberi nell’organismo. La pianta aiuta la digestione, attenua i dolori intestinali e il meteorismo, è un ottimo calmante per della tosse con proprietà espettoranti.

Non si può non citare l’olio essenziale d’origano, uno dei più potenti antisettici tra tutti gli oli finora conosciuti, attivo contro tutte le forme virali, con proprietà analgesiche ed antalgiche utili contro il mal di denti; è un eccellente rimedio contro la cellulite profonda (sempre diluito in aggiunta a creme cosmetiche e oli vegetali), giova applicato sulla parte dolente in caso di reumatismi, favorisce la crescita dei capelli e ha proprietà parassiticide utili in presenza di pidocchi.

Olio di origano: quali sono le proprietà benefiche

L’olio essenziale di origano è un potente antibatterico, antivirale e antisettico, considerato un antibiotico naturale ad ampio spettro.

L’olio essenziale viene estratto tramite distillazione in corrente di vapore dalle foglie fresche di origano. I suoi componenti principali sono il timolo, il carvacrolo, il pinene, il cariofillene, il borneolo, il linalolo, il terpinene, il cimene e l’acetato di linalile.

L’olio di origano cura le infezioni: secondo alcuni studi infatti sembra che l’olio sia una perfetta arma di difesa da usare come prevenzione da batteri e infezioni da Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa.

Perfetto per il raffreddore, due suffumigi al giorno con acqua bollente con 2 o 3 gocce di olio essenziale di origano alleviano i sintomi del raffreddore e decongestionano le vie respiratorie. Massaggiando il petto, creando un unguento con 2 o 3 gocce di olio di origano e 30 ml di olio vegetale, aiuta a ridurre i disturbi legati ad asma, allergie e bronchite.

Usare quotidianamente un dentifricio formato da argilla o aloe vera e 1 goccia di olio d’origano, aiuta a prevenire e contrastare le infezioni del cavo orale. Inoltre, per chi soffre di sanguinamenti basterà massaggiare il colletto dentale con una goccia di olio essenziale d’origano. Se si soffre di mal di denti o gengiviti, una soluzione potrebbe essere utilizzare un collutorio composto da un bicchiere d’acqua e 1 goccia di olio d’origano.

Se si soffre di problemi alle articolazioni come artrite o tunnel carpale, basterà massaggiare regolarmente alcune gocce di olio essenziale per lenire i dolori e sintomi. L’olio essenziale di origano è inoltre utilissimo per chi soffre di cellulite e circolazione linfatica, vengono consigliati continui cicli di massaggi con miscele di olio d’origano e vegetale. L’olio può essere addizionato a fanghi, creme e altri rimedi da applicare sulla zona da trattare.

Gli usi alternativi dell’origano

L’origano è ottimo anche per bagni e pediluvi. In caso di eczemi, eruzioni cutanee di origine allergica o pelle impura, aggiungete una volta a settimana, nell’acqua del bagno, un infuso molto concentrato ottenuto mettendo 50-60 gr. di origano in un litro d’acqua bollente; mentre per un pediluvio tonificante e deodorante, versate nell’acqua del pediluvio ¼ di litro di infuso ottenuto stavolta con 5 gr. di origano. Se non volete impiegare l’olio molto costoso, potete preparare una tisana contro l’asma: fate bollire per 10 minuti 30 gr. di sommità fiorite di origano in un litro d’acqua, filtrando il liquido quando è tiepido, addolcendolo con miele e bevendolo più volte nell’arco della giornata. Sempre utilizzando le sommità fiorite e le foglie d’origano (in tutto 15 gr.), fatele bollire e filtratele, ottenendo un decotto contro il catarro bronchiale. Per essiccare l’origano naturalmente: avvolgete i mazzi in buste di carta o buste per il pane, chiudendole con dello spago e appendeteli a testa in giù in luoghi asciutti e soleggiati fino a quando non saranno belli secchi. Per velocizzare questa pratica, potete optare per l’essiccazione in forno a 50°C, disponendo i rametti sulla teglia del forno. Una volta secco, sfregate l’origano su un setaccio a maglie non troppo larghe, separando e raccogliendo le infiorescenze secche utili in cucina. Riempite dei vasetti, tappateli e conservateli in luoghi asciutti.

Per approfondire:

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.