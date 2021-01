Tragedia in Brasile, precipita un aereo: morti 4 calciatori ed il presidente di un club [VIDEO]

A quattro anni dal tragico incidente della Chapecoense, una nuova tragedia aere in Brasile: un aereo privato che trasportava una delegazione della squadra della serie D brasioliana, il Palmas Futebol e Regata, è precipitato questa mattina poco dopo il decollo. A dare la notizia è stata la stampa locale, che ha annunciato la morte di 4 giocatori della squadra, oltre quella del presidente del club, Lucas Meira, e del pilota. La comitiva era diretta a Goiania, nello Stato centro-occidentale di Goia’s, dove la squadra doveva affrontare la squadra del Vila Nova. I giocatori non avrebbero potuto prendere parte alla partita perchè 3 di loro erano risultati positivi al coronavirus. Proprio per questo motivo viaggiavano separatamente dal resto dela squadra.