Precipita dal K2: morto lo scialpinista spagnolo Sergi Mingote, proprio nel giorno dei record

L’alpinista spagnolo Sergi Mingote e’ morto a causa di una caduta sulle pendici del K2, in Pakistan. L’incidente si e’ verificato tra il campo 1 e il campo base avanzato, mentre lo scalatore era impegnato nella discesa. A confermare la notizia è stato Chhang Dawa Sherpa, capospedizione del team nepalese che oggi ha raggiunto la vetta della seconda montagna del mondo, raggiungendo un record: è stata la prima squadra nella storia a conquistare la vetta del K2 in inverno, una sfida che ha visto coinvolti sessanta scalatori e quattro squadre nelle scorse settimane. Dopo il primo tentativo nel 1987, solo poche spedizioni hanno provato a scalare in inverno la seconda montagna piu’ alta del mondo, 8.611 metri nella catena del Karakorum, che divide la Cina dal Kashmir. Nessuno era mai riuscito pero’ ad andare oltre i 7.650 metri, soglia superata dagli scalatori nepalesi sabato scorso grazie alle positive condizioni climatiche. Sulla vetta del K2 i venti possono soffiare fino a una velocita’ di 200 chilometri orari e le temperature possono scendere a 60 gradi sotto zero.

Ma dopo il sogno, la brutta notizia: “Lo spagnolo Alex Gavan, l’italiana Tamara Lunger e altri due scalatori polacchi gli hanno dato aiuto, abbiamo inviato un team medico dal campo base ma purtroppo non siamo riusciti piu’ a salvarlo”. La salma sara’ evacuata domani mattina in elicottero.

“Triste morte di Sergi Mingote sul K2. Voleva continuare a fare la storia partecipando alla prima spedizione per superare questa vetta in pieno inverno e la sua vita è stata portata via in un tragico incidente“, ha scritto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez su Twitter, poche ore dopo che una squadra nepalese è riuscita in questa scalata.

Il 49enne Sergi Mingote non faceva parte di questo gruppo ma di un’altra squadra, che avrebbe tentato la scalata della vetta un altro giorno. Era in un campo intermedio ed è caduto sulla via del ritorno verso il campo base, ferendosi a una gamba secondo la sua squadra. I rischi sono molteplici sul K2, dove sono morte più di 80 persone, rispetto alle quasi 450 che lo hanno scalato con successo. Quest’anno sul K2 erano presenti ben quattro squadre diverse e una sessantina di alpinisti.