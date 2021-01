Premi: il Nonino slitta di un anno e rafforza la giuria, entrano Agamben e Amiry (2)

(Adnkronos) – Così Giannola e Benito Nonino, con le figlie Cristina, Antonella ed Elisabetta, spiegano i motivi dello slittamento: “Vista l’emergenza sanitaria che impedisce incontri reali e concreti abbiamo pensato che una componente essenziale del Premio Nonino consiste proprio, anche e soprattutto, nell’incontro reale tra giurati, premiati, ospiti da sempre così vivacemente appassionati di trovarsi insieme, di chiacchierare, di avvicinare concretamente gli autori e le personalità premiate per condividere i valori per cui è nato il Premio. Abbiamo perciò unanimemente deciso di posticipare l’evento a sabato 29 gennaio 2022 piuttosto che inevitabilmente impoverirlo nell’incontro virtuale on line, sempre impari all’incontro reale e concreto e in particolare al Premio e al suo spirito. Un brindisi in ‘spirito Nonino’ sia pure da lontano ce lo concediamo con gioia e amicizia”.

Per il Premio Nonino si tratta del secondo slittamento consecutivo. Nel 2020 il riconoscimento non è stato consegnato perchè la famiglia Nonino era partita a fine gennaio, in coincidenza con la data della tradizionale cerimonia, per la California per ritirare la ventesima edizione del prestigioso Wine Enthusiast Wine Star Awards, il più importante premio internazionale nel mondo del vino e degli spiriti. La Distilleria Nonino è stata la prima azienda italiana a essere premiata nella sezione “Spirit Brand / Distiller of the Year 2019”.