Previsioni Meteo, da metà settimana migliora ovunque. Temperature in sensibile aumento da Giovedì

L’irruzione dell’aria fredda di queste ore, sta coincidendo anche con un progressivo aumento della pressione grazie a un moderato anticiclone afro-oceanico che, da Ovest, avanzerà verso Est. A parte ancora fastidi, dovuti alle correnti fredde, per domani, soprattutto sul basso Adriatico, sulla Puglia, ancora localmente sul Sud della Sardegna e sui Canali delle isole Maggiori, anche con nevicate fino in collina sul Gargano e sui settori interni pugliesi, localmente lucani, sul resto del paese, l’avanzata dell’anticiclone da Ovest porterà un ulteriore, ampio soleggiamento come del resto è già presente nella giornata odierna. Va evidenziata, però, anche l’instabilità sui settori alpini, soprattutto occidentali, nel corso di domani, per via, qui, di una incidenza più diretta ancora di correnti settentrionali. Verso metà settimana, quindi ancora per gran parte di giovedì 28 gennaio, un ampio soleggiamento prevarrà su buona parte del paese, salvo nubi e precipitazioni sui settori alpini, ma con nevicate ad alta quota a causa di un consistente aumento termico, e qualche pioggia debole sulla Sardegna.

In giornata, arriveranno più nubi con locali piogge deboli, dapprima sul Levante Ligure, su alta Toscana, localmente sulle coste laziali, poi addensamenti e qualche rovescio più intenso sul medio-basso Tirreno in serata. Ma, la moderata alta pressione, già temporanea e soprattutto flebile, poco strutturata, sarà destinata a cedere ulteriormente già nel corso di venerdì 29, per via di primi impulsi di correnti umide e instabili atlantiche. Infatti, per venerdì, aumenteranno progressivamente le nubi sulle regioni centrali, soprattutto sulla Toscana, sull’Umbria, sulle Marche, sulla Romagna, sul Lazio e poi sul basso Tirreno, con rovesci e piogge in intensificazione. Nubi ancora più intense, anche con temporali, sul medio-alto Adriatico in mare. Addensamenti e precipitazioni sui settori alpini, soprattutto versanti Nord, piogge sul Friuli Venezia Giulia e qualcuna isolata sulla Lombardia. Sotto il profilo termico, si avranno temperature ancora piuttosto basse fino a giovedì mattina, per via ancora di una circolazione settentrionale fredda. Poi, già nel corso di giovedì, le temperature inizieranno a aumentare sensibilmente, per afflusso di correnti più umide e miti oceaniche, con valori anche abbondantemente sopra la norma entro venerdì 29, fino a 5/6°C oltre.

