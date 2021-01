Previsioni Meteo, domani l’ultima domenica di Gennaio all’insegna del maltempo sull’Italia

Ultima domenica di gennaio all’insegna del tempo diffusamente instabile e a tratti perturbato su molte regioni italiane. La previsione meteo conferma l’azione di una bassa pressione originata da un ennesimo cavo instabile Nord Atlantico in affondo verso il nostro bacino, bassa pressione che, nel corso della mattinata di domani, agirà tra la Toscana, l’Umbria, le Marche poi in evoluzione in giornata verso il medio Adriatico e i settori dell’ex-Jugoslavia, dove insisterà fino a sera. Le aree più interessate dai fronti generati dalla bassa pressione, saranno soprattutto quelle centrali, di Nordest e poi quelle tirreniche tutte, diffusamente anche le regioni meridionali. Per la giornata di domani, dovrebbero essere meno interessati da nubi e piogge il Piemonte, la Lombardia centro-settentrionale e anche il medio Adriatico, soprattutto Est Abruzzo, Est Molise, le Marche sud-orientali, salvo qui qualche pioggia in arrivo solo in serata e, via via, più asciutto e in miglioramento sull’alto Tirreno, specie sulla Liguria.

In particolare, nelle ore mattutine di domani, la previsione meteo sarebbe per nubi e piogge sull’Emilia-Romagna centro-orientale, sul Veneto, sul Friuli-Venezia Giulia e diffusamente sulla Toscana, sull’ Umbria, Lazio, Centro Ovest Sardegna e poi più a Sud, tra Campania, Lucania, Calabria e sulla Puglia centro-meridionale. Tempo migliore altrove. Fenomeni più forti in mattinata soprattutto tra la Calabria tirrenica, il Salernitano meridionale, localmente anche il Nordest della Sicilia e poi tra Centro Sud Toscana e il Centro Nord Lazio, localmente sull’Oristanese in Sardegna e anche verso il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. Pomeriggio, con rovesci ancora insistenti e mediamente moderati o forti fra la Campania occidentale, la Calabria tirrenica, specie Cosentino, poi sui settori interni laziali, fino a quelli umbri meridionali e localmente anche abruzzesi e marchigiani; qualche pioggia irregolare ancora sulla Romagna, ma qui in via di miglioramento, piogge sparse sulla Sardegna, soprattutto centro-settentrionale. Piogge e rovesci anche sulla Salento, nella Puglia centro-meridionale. Previsione meteo in serata sempre per instabilità accesa fra la Campania occidentale e la Calabria tirrenica, soprattutto centro-settentrionale, locali piogge irregolari sull’Appennino centrale, qualcuna ancora sulla Romagna meridionale poi sul medio Adriatico, soprattutto tra Abruzzo e Molise. Altre piogge sparse sul Nord della Sicilia, occasionali sul Centro della Sardegna, meglio sul resto del paese. I fenomeni sono attesi più intensi sulle aree colorate in blu scuro- fucsia. Le temperature sono previste in leggero, generale calo nella giornata di domani con la possibilità di locali nevicate sia su Alpi orientali che in Appennino a quote mediamente variabile fra 1.200/1.300 m, occasionalmente più in basso in mattinata sulle Alpi di Nordest o anche in Appennino, in caso di fenomeni intensi. Venti forti occidentali soprattutto sui bacini tirrenici, sui Canali e Mari delle isole maggiori, moderati o forti occidentali o meridionali sul resto del Centro Sud e sul medio-basso Adriatico. Venti moderati o forti a rotazione da Nordest sull’alto Adriatico.

