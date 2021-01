Previsioni Meteo, è allerta per Venerdì 22: maltempo estremo su gran parte d’Italia, i DETTAGLI

Le correnti perturbati atlantiche andranno intensificandosi con un cavo depressionario più incisivo dalla Francia, verso il Golfo del Leone e poi l’alto Tirreno e innesco di un minimo di bassa pressione sulle regioni settentrionali, tra il pomeriggio e la sera. I fronti perturbati si accaniranno nella notte tra la Liguria di Levante e l’alta Toscana, con forti piogge, diffuse anche sui settori centro-orientali del Nord, temporaneamente intense sulle Alpi centro-orientali e sui settori nord-orientali del Friuli-Venezia Giulia. Piogge e rovesci irregolari anche sulle aree tirreniche centrali, soprattutto sul Lazio, in forma più sparsa tra il resto della Toscana, l’Umbria e le aree appenniniche. Qualche pioggia fino alla Campania, tempo ancora buono sul resto del paese o qualche fenomeno localizzato sulle Alpi occidentali. Nevicate sui settori alpini nella notte fino a 800/1.000 m localmente anche più in basso tra alto Piemonte e alta Lombardia.

Nel corso nella mattinata di domani, si intensificheranno le piogge ancora sulla Liguria un po’ tutta, ma soprattutto di estremo Ponente e di Levante, sull’alta Lombardia e ancora sul Friuli-Venezia Giulia centro-orientale, piogge e rovesci in intensificazione anche sulla Campania, soprattutto occidentale. Piogge irregolari sul resto delle regioni tirreniche, localmente sulla Sardegna e sul resto del Nord, eccetto la Pianura Padana centro-orientale e la Romagna. Attenzione, perché nel pomeriggio e poi in serata, sopraggiungerà un forte maltempo da Ovest con rovesci intensi, anche nubifragi sulla Liguria tutta e sull’alta Toscana, con fenomeni anche violenti. Piogge e rovesci diffusi sulla Sardegna, sul resto della Toscana, forti sul Lazio e verso il Nord della Campania, irregolare sulla resto della Campania; piogge più compatte ed estese anche su tutto il Nord, forti sulla Lombardia, su Alpi e Prealpi centro-orientali, ancora sul Friuli-Venezia Giulia. Nel pomeriggio-sera di venerdì sono attese nevicate forti su tutti i settori alpini e prealpini centro-orientali, mediamente intorno ai 1.000/1.200 m, localmente fino a 400/600 m su basso Piemonte e sui rilievi interni liguri del Savonese. Nevicate ad alta quota in Appennino. La sera, maltempo forte sulla Lombardia centro-settentrionale, su Alpi e Prealpi centro-orientali, ancora su alta Toscana, sui settori interni laziali, su quelli occidentali abruzzesi, fino al Nord-ovest della Campania. Attenzione al rischio di fenomeni violenti e anche locali dissesti, soprattutto su alta Toscana, Liguria, specie di Levante, e su Alpi e Prealpi centro-orientali, soprattutto su quelle del Friuli. Continueranno piogge diffuse sulla Sardegna e sul resto del Nord. Tempo relativamente migliore sul medio-basso Adriatico, sui settori ionici, sul resto del Sud e sulle aree orientali delle due isole maggiori, con addensamenti e rovesci irregolari, specie sul medio Adriatico, più discontinui sul basso Adriatico e si settori ionici, qui anche con aree asciutte. Le temperature, non subiranno grosse variazioni. Attenzione, infine, ai venti forti, sud-occidentali sui settori tirrenici e appenninici, da tutto Sud-Sudest sull’Adriatico, da Ovest/Nordovest sulla Sardegna e sui bacini circostanti, spesso fino a 70/80/100 km/h o anche oltre, soprattutto nel pomeriggio, con mareggiate sulle coste.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: