Previsioni Meteo, FOCUS sulla grande anomalia di caldo di inizio Febbraio: arriva un forte Anticiclone

Ancora un paio di giornate con tempo instabile sulle regioni tirreniche e più diffusamente su quelle del basso Tirreno e meridionali, anche sulle isole maggiori poi, a seguire, le previsioni meteo annunciano, come già evidenziato in precedenti nostri editoriali, una fase di tempo più stabile e sensibilmente più mite per molte regioni italiane nel corso della prossima settimana, e più specificamente da mercoledì 3 e fino a sabato 6. A dire il vero, l’alta pressione riuscirà a proteggere meno le aree settentrionali, dove comunque riusciranno a penetrare infiltrazioni di aria più umida oceanica le quali arrecheranno nubi diffuse e piogge sparse soprattutto sulla Liguria, sulla Toscana, localmente sull’Emilia, sul basso Piemonte, nubi irregolari e fenomeni più scarsi o comunque localizzati sul resto del Nord.

Previsioni meteo, invece, all’insegna del tempo in prevalenza asciutto sul resto del Centro e ancora più al Sud e sulle isole maggiori. In particolare sulla Sicilia, sulla Sardegna e sulla Calabria, oltre al tempo stabile arriveranno, in seno a un promontorio anticiclonico nordafricano, correnti decisamente calde per il periodo con isoterme alla quota convenzionale di 1500 m circa che, da metà settimana e fino a sabato, potranno raggiungere anche i +15/+17°C, +12/+15°C sul medio Tirreno e sul resto del Sud. In pianura, questi valori di montagna potrebbero tradursi in punte massime fino a +27/+28°C o persino oltre tra Sicilia, Calabria e Sardegna. Una fase stabile e anormalmente mite è evincibile anche dalle proiezioni anomalie termiche del modello americano GFS, immagine interna allegata, da cui traspare in colori dall’arancio al marrone e poi al viola un surplrus termico su tutto il Mediterraneo e l’Italia da +2/+4°C al Nord, +6/+8°C al Centro, fino a +10° al Sud e sulle isole maggiori. Da domenica 7 e ancor più, poi, sul finire della prima decade di febbraio, le previsioni meteo computano una nuova azione instabile a opera delle correnti umide atlantiche con nuovo generale peggioramento del tempo.