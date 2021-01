Previsioni Meteo, FOCUS sull’ondata di freddo di martedì 26 e mercoledì 27: temperature in calo e qualche nevicata

Dopo il passaggio dell’ultima perturbazione atlantica, responsabile di reiterato maltempo al Centro-Sud per domani, lunedì 25, la circolazione andrà orientandosi sempre più quadranti settentrionali con progressivo riversamento, dai settori alpini, di aria moderatamente fredda sui settori centro-settentrionali, già nel corso della giornata di domani, poi via via travaso di aria fredda sempre più efficace e soprattutto esteso a tutta la nazione entro martedì 26. Stando alle attuali dinamiche, tuttavia, l’impatto della nuova massa d’aria più fredda, non sembrerebbe in grado di creare efficaci minimi depressionari sul suolo italiano.

Nella sostanza, non si assocerebbe all’irruzione fredda un’azione depressionaria significativa, se non una moderata appena agli inizi dell’arrivo dell’aria fredda, la quale produrrebbe piogge su basso Tirreno, soprattutto tra la Calabria e la Sicilia e, semmai, qualche nevicata intorno ai 1000 m su queste medesime aree, dove le correnti nordoccidentali provenienti dal mare produrrebbero addensamenti nuvolosi più importanti nel corso di martedì mattina. Non sarebbero del tutto esclusi anche addensamenti con qualche nevicata irregolare, magari qui fino a quote collinari, sull’Abruzzo meridionale, localmente sul Molise, Gargano, settori appenninici tra Campania e Lucania, ma si tratterebbe di episodi nevosi piuttosto blandi, di breve durata, mediamente deboli, magari solo occasionalmente qualcuno più intenso sul Gargano. Sotto l’aspetto termico, la fase più fredda è attesa tra martedì sera e notte su mercoledì 27 quando, alla quota convenzionale di 1450 m circa, potrebbero giungere isoterme sui -4/-5/-6°C sulle aree appenniniche centro-meridionali, sul medio basso Adriatico e sul Sud peninsulare in genere, significando ciò valori prossimi allo zero sulle colline del Centro Sud Appennino anche nelle ore pomeridiane di martedì. Temperature decisamente più negative sui settori alpini centro-orientali, dove alla medesima quota potrebbero entrare isoterme fino a -10°C. Entro la mattinata di mercoledì 27, sono attesi valori minimi piuttosto freddi sulle colline appenniniche, sulle pianure del Nord, anche sulle aree interne siciliane, mediamente tra 0 e fino anche a -3/-4°C.

