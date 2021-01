Previsioni Meteo, forte maltempo e tanta neve martedì 5 gennaio. I dettagli Regione per Regione

Nel corso di domani, martedì 5 gennaio, è attesa una intensificazione del maltempo su gran parte d’Italia, a causa dell’approfondimento di un’area depressionaria sul medio-alto Tirreno. Dalla Francia e dalla Spagna, infatti, giungeranno verso il Mediterraneo centro-settentrionale nuclei di vorticità decisamente più accesi alle quote medie troposferiche tali da attivare un minimo ciclonico in corrispondenza del medio-alto Tirreno. Il tempo peggiorerà in maniera più sensibile, a partire già dalla mattinata di domani, su gran parte del Centro Nord, ma in modo particolare su Lazio e poi sull’alto Tirreno, Golfo Ligure e localmente anche su coste tra Toscana e Liguria. Nel pomeriggio-sera, maltempo anche sul Molise occidentale e sulla Campania, specie centro-occidentale. Le precipitazioni più intense nell’arco della giornata di domani, sono attese proprio tra il Lazio centro-orientale e meridionale, sulla Campania centro-occidentale e sull’alto Tirreno, soprattutto in mare e localmente sui settori costieri tra Liguria e Toscana. Su tutti questi settori, entro la mezzanotte su mercoledì 6, potranno cadere mediamente 20/30 mm, localmente anche 40/50 mm. Pioggia di buona intensità anche sulla Sardegna centro occidentale, sulla Lombardia meridionale e centro-occidentale, localmente sulla Calabria tirrenica, soprattutto sulle coste del Cosentino, sull’Emilia-Romagna e sulle pianure centro-orientali nel Nord.

Un rilievo particolare va dato alle nevicate, che interesseranno tutto il Centro-Nord Appennino, le Alpi e Prealpi centro-orientali e soprattutto il Piemonte e le aree liguri interne. Esse cadranno mediamente fino a bassa quota o in pianura sul Piemonte, a 300/600 m sul Nord Appennino e su Centro Est Alpi, a 600/900 m al Centro e in Sardegna, a 1000/1200 m sull’Appennino meridionale. Il tempo dovrebbe essere mediamente più asciutto o soltanto con qualche fenomeno localizzato irregolare, sul Centro Sud della Puglia, sui settori ionici calabresi e lucani, e su gran parte della Sicilia, abbastanza asciutto anche sui settori alpini nord-orientali. Le temperature saranno in ulteriore e generale calo, più apprezzabile al Centro Nord. Venti sostenuti occidentali o meridionali, soprattutto al Centro Sud e di più, anche forti, sui bacini.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: