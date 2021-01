Previsioni Meteo, anche quest’anno la merla non chioccola: un po’ di freddo a metà settimana ma nell’ultimo weekend di Gennaio dominerà l’Anticiclone

Neanche quest’anno la merla chioccolerà, e quelli che secondo la tradizione dovrebbero essere i tre giorni più freddi dell’anno, in realtà saranno condizionati da un caldo anomalo con temperature di gran lunga superiori alla norma. Come succede sempre più spesso: negli ultimi anni abbiamo avuto ondate di caldo anomalo proprio negli ultimi tre giorni di Gennaio nel 2016, nel 2018 e nel 2020, con temperature che hanno superato i +20°C in Calabria e Sicilia e i +15°C anche al Centro/Nord. Quest’anno c’è il rishcio concreto che, almeno al Sud, si vada molto oltre, con picchi di oltre +25°C in Sicilia e vicine ai +25°C anche in Calabria, dopo che in questo mese di Gennaio abbiamo già avuto punte da record il giorno 10 quando la temperatura ha raggiunto addirittura +30°C in Sicilia e +27°C in Calabria.

E’ ancora presto per entrare nei dettagli sulle temperature che raggiungeremo nei Giorni della Merla di questo 2021. Intanto, a metà settimana, avremo un po’ di freddo, senza eccessi ma comunque tra Martedì 26 e Mercoledì 27 le temperature scenderanno su valori tipicamente invernali a causa di un flusso d’aria nord atlantica proveniente dall’Europa centrale. Farà freddo soprattutto in Puglia, con un po’ di neve a bassa quota. Nulla d’eccezionale, un po’ di normalità invernale in un contesto di ampie schiarite con l’Anticiclone che avanzerà da ovest:

Questa situazione si capovolgerà nella seconda parte della settimana, e già Venerdì 29 Gennaio avremo un sensibile aumento delle temperature in tutto il Paese. L’ondata di caldo anomalo sarà accompagnata da correnti umide provenienti da sud/ovest, quindi anche da molte nubi e qualche pioggia che interesserà la Liguria e le Regioni del Nord. La neve, stavolta, cadrà però soltanto ad altissime quote, oltre i 2.000 metri di altitudine. Le temperature più elevate si raggiungeranno al Sud proprio tra Sabato e Domenica, con picchi di oltre +25°C molto probabili soprattutto in Sicilia. E così avremouna grande anomalia positiva a conclusione di questo primo mese del 2021.

Secondo la leggenda, i Giorni della Merla (29, 30 e 31 Gennaio) sarebbero i più freddi dell’anno in base a un racconto che si tramanda da molte generazioni e che narra di una merla bianca che si rifugiò dentro un camino per sfuggire al gelo. Dopo tre giorni uscì dal comignolo, completamente nera. Da allora tutti i merli sono neri. Effettivamente tra fine Gennaio e inizio Febbraio spesso e volentieri si verificano le ondate di freddo più intense, almeno nell’area Mediterranea. Ma sempre più spesso, soprattutto negli ultimi anni, questa tradizione viene smentita da un clima sempre più mite anche in pieno inverno.