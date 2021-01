Previsioni Meteo, gli scenari per la terza decade di Gennaio: verso una lunga fase di maltempo

Confermata, oramai, l’azione fredda che riguarderebbe gran parte del paese, nel corso dei prossimi giorni verso il fine settimana e poi anche per inizi della prossima, volgiamo lo sguardo al prosieguo del mese, ossia alla possibile evoluzione per il corso della terza decade. In linea generale, il quadro tele-connettivo che viene rappresentato negli ultimi aggiornamenti vedrebbe un indice AO ancora fortemente negativo, anzi gli ultimi dati lo indicherebbero ancora più negativo dei valori attuali, espressione di un Vortice Polare troposferico decisamente disturbato; nel contempo, anche la NAO, che monitora il gradiente barico termico tra le medie e alte latitudini, continuerebbe anch’essa a stazionare in territorio negativo. Insomma tutte indicazioni, da questi indici generali, verso condizioni di tempo decisamente movimentate e con poco spazio per anticicloni che, semmai dovessero presentarsi, potrebbero farlo tra un’azione ciclonica frontale e un’ altra, per cui eventualmente si tratterebbe di brevi comparse.

Quindi, una prospettiva per una terza decade del mese all’insegna della diffusa instabilità, anzi del tempo per qualche fase anche decisamente perturbato e con nuove piogge abbondanti in arrivo. La circolazione mediamente occidentale o nordoccidentale suggerirebbe una maggiore esposizione alle piogge, quindi con precipitazioni più abbondanti e ricorrenti, delle regioni tirreniche e di quelle relative appenniniche, diffusamente anche del Nord. Le piogge raggiungerebbero anche le regioni del medio-basso Adriatico, quelle ioniche, la Sicilia e le aree orientali della Sardegna, ma su questi settori sarebbero senz’altro meno ricorrenti. Sotto l’aspetto termico, si avrebbero temperature più o meno nelle medie stagionali o anche spesso superiori, trattandosi di aria sostanzialmente oceanica. Tuttavia, la direttrice nordoccidentale che si legge nei forecast ensemble, non escluderebbe, per qualche fase, anche l’innesto di perturbazioni relativamente più fredde di matrice sub-polare marittima o anche artica, in grado di arrecare temporanee condizioni più fredde invernali e con nevicate fino a quote medio-basse, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel medio lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.

