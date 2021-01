Previsioni Meteo, il maltempo continuerà nel weekend: piogge anche al Sud, ma il peggioramento si attenua da Sabato

Si è innescata, oramai, una fase instabile o anche perturbata per il nostro paese che, per la giornata odierna, interesserà in maniera più diretta le regioni settentrionali e quelle del medio-alto Tirreno, fino alla Campania. Un flusso instabile occidentale ancora non bene affondante verso i settori centrali del nostro Bacino, non permetterà, per oggi, che le piogge interessino le altre regioni meridionali e anche del medio e basso Adriatico, se non in forma assolutamente occasionale. Via via, però, nel corso delle prossime ore e soprattutto poi nella notte e nella mattinata di domani, il cavo depressionaria di matrice atlantica si abbasserà sempre più in latitudine, andando progressivamente a incidere anche sulle nostre regioni più a Sud. Nel frattempo, entro la serata di sabato 23, il primo attacco perturbato all’Italia si porterà verso Est, lasciando dietro di sé una lieve attenuazione dei fenomeni, prima dell’avvento, entro domenica 24, di un’altra intensa perturbazione da Ovest. Ma ecco più nel dettaglio, il tempo atteso che la giornata di domani, sabato 23 gennaio.

Intanto, nelle ore notturne, ancora piogge forti su alta Toscana e su Alpi e Prealpi centro-orientali, piogge diffuse sulla Liguria di Levante, sulla Toscana centrale, su Est Piemonte e sui settori centro-orientali del Nord, meno su Est Romagna e coste in genere. Molte nubi e piogge su Lazio, su Abruzzo, e forti sulla Campania occidentale. Qualche pioggia debole in Sardegna, irregolare sul medio Adriatico e, dalla notte, andrà peggiorando anche sulla Sicilia, dove arriveranno rovesci e locali temporali entro domattina. Nubi in aumento sul resto del Sud, ma ancora scarsi fenomeni, se non qualcuno debole verso la Calabria meridionale. Mattinata di domani all’insegna del maltempo tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, piogge irregolari sull’Emilia-Romagna, Toscana, Nord Appennino, localmente su Lazio e Umbria. Maltempo ancora sulla Campania centro-meridionale e piogge in intensificazione sulla Sicilia, sulla Calabria, irregolari sul resto del Sud, qualcuna localizzata anche sulla Sardegna. Tempo decisamente migliore al Nordovest e sulla Liguria e ampie schiarite anche sul medio Adriatico e tra Sud Toscana e Nord Lazio. Ore pomeridiane di sabato ancora con piogge e rovesci diffusi sul Friuli-Venezia Giulia, irregolari sul basso Tirreno, Campania, Calabria, Nord Sicilia e sul centro Appennino; rovesci in intensificazione su Ovest Alpi e qualcuno sulle aree ioniche, tempo migliore altrove con nubi irregolari, ma anche maggiori schiarite soleggiate. Nella sera, arriveranno nuovi fronti perturbati da Ovest, all’attacco soprattutto dell’alta Toscana, dove torneranno rovesci forti, e fenomeni in intensificazione anche su Ovest Alpi; qualche residua pioggia sul basso Tirreno e su Est Friuli Venezia Giulia, temporaneo miglioramento sul resto del paese. Le temperature sono attese in calo con nevicate forti, fino a 300/600 m al Nordest, particolarmente abbondanti su Alpi e Prealpi Altoatesine, Dolomiti e su Alpi e Prealpi Carniche; nella notte, nevicate forti anche sul Nord Appennino mediamente a 7/800 m, o occasionalmente anche più in basso, specie sui rilievi emiliani, dell’alta Toscana, quelli interni del genovese, del Sud Pavese, e possibile neve fino a bassa quota sull’Alessandrino e su Sud Pavese; neve mediamente fino ai 1000/1200 m sul Centro Appennino, a 1400/1500 m sull’ Appennino meridionale.

