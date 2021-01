Previsioni Meteo, il maltempo si sposta al Sud: temperature in calo

Va via via esaurendosi la saccatura instabile responsabile di un diffuso maltempo, nel corso di questo fine settimana, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Il suo campo d’azione si restringe, con circolazione instabile che sarà più efficace, nel corso delle prossime 48 ore, ossia tra oggi e l’intera giornata di domani, sulla Sardegna e sul basso Tirreno, fenomeni irregolari altrove al Centro Sud. Il contesto termico associato, dopo aver visto nelle ultime ore un significativo divario tra le regioni settentrionali e quelle centro-meridionali, anche con 25° di differenza, andrà via via livellandosi su tutto il paese e tendente a un generale raffreddamento, quindi calo termico via via anche verso il Centro Sud, entro la giornata di domani. Il tempo sarà generalmente stabile e anche ampiamente soleggiato sulle regioni settentrionali, salvo qui più nubi sull’Emilia-Romagna centro-orientale e meridionale, e ampio soleggiamento anche sul medio-alto Tirreno. Ma ecco più in dettaglio cosa accadrà per oggi e per la giornata di domani, martedì 12 gennaio.

In queste ore mattutine, più nubi e locali rovesci sono presenti sulla Sardegna, soprattutto occidentale e settentrionale, rovesci e temporali sul Tirreno in mare, a largo delle coste orientali sarde, e piogge e rovesci sparsi in mare sullo Jonio sud-occidentale, a largo delle coste del Ragusano, qualcuno anche sulle coste ragusane stesse. Altrove, tempo in prevalenza asciutto, ma con molte nubi sulle regioni adriatiche e su quelle appenniniche relative, con addensamenti associati a deboli nevicate sparse, in particolare tra Rimini e San Marino, tra Bologna e Imola, sull’ Appennino romagnolo, fino a quello nord-orientale toscano. Fiocchi fino a bassa quota, su queste aree, per temperature piuttosto fredde. Tanto sole altrove al Nord, sulla Toscana, su Ovest Lazio e sul resto della Sicilia. Per il pomeriggio e per la sera di oggi, lunedì 11 gennaio, le precipitazioni più intense riguarderanno la Sardegna, diffusamente distribuite su tutta l’isola, anche con qualche nevicata intorno ai 700/900 m; rovesci sul medio basso Tirreno in mare, sui Canali delle isole maggiori e, verso sera, sulla Calabria, specie tirrenica e centro-meridionale, fino al Nord/Nordest della Sicilia; addensamenti irregolari riguarderanno anche le Marche, localmente l’Abruzzo, il Lazio orientale e centro-meridionale, con precipitazioni sparse che potranno essere anche in forma di neve, seppure debole, fino a quote collinari o a bassa quota. Addensamenti più localizzati anche sulla Campania e sulla Lucania occidentale, con piovaschi sparsi e fiocchi possibili intorno ai 6/800 m, e locali piovaschi occasionalmente anche sul Nord e sul Sud della Puglia. Tempo asciutto e generalmente stabile altrove, ma freddo al Centro Nord e freddo in aumento anche al Sud. Per la giornata di domani, martedì 12, l’instabilità andrà concentrandosi sulle regioni del basso Tirreno, in particolare tra la Calabria e la Sicilia, soprattutto settentrionale, con piogge, rovesci diffusi e anche locali nevicate attese a quote mediamente tra 800 e 1.100 m. Ultimi addensamenti con qualche pioggia sulla Sardegna orientale, precipitazioni anche sul Gargano, qui con fiocchi a 600 m, e coste pugliesi, locali su Sud/Est Campania e Ovest Lucania, anche qui con possibili fiocchi intorno ai 6/800 m. Da evidenziare addensamenti in intensificazione, soprattutto nella seconda parte della giornata, sulle Alpi più settentrionali, con nevicate sparse fino a bassa quota, in particolare sui versanti di confine. Altrove generale miglioramento con ampio soleggiamento. Temperature in calo ovunque e minime della notte piuttosto fredde al Centro Nord, in prevalenza sotto zero anche di alcuni gradi fino in pianura, e più freddo anche sui settori appenninici meridionali.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: