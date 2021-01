Previsioni meteo: imminente irruzione fredda con calo termico di 6/8°C e locali nevicate fino a bassa quota

Il minimo depressionario nordatlantico, responsabile dell’ultima fase di maltempo nella giornata odierna soprattutto sulle regioni centro meridionali, è evoluto oramai verso il medio-basso Adriatico die le regioni dall’ex-Jugoslavia, in progressivo allontanamento verso Est. Proprio questo spostamento verso le regioni balcaniche del minimo depressionaria, consentirà l’ingresso più franco, al suo seguito, di aria fredda baltica che, nel frattempo, in questi ore serali, sta già penetrando bene le regioni settentrionali fino a quelle centrali. Entro domattina, l’aria fredda raggiungerà anche buona parte del Sud, soprattutto la Campania, il centro-nord della Puglia, la Lucania e, via via in giornata in penetrazione anche verso il resto delle aree meridionali. Non si tratterà di aria freddissima, tuttavia abbastanza da portare lo zero termico nel corso della giornata e verso sera intorno alla media collina, 5/600 m e, poi, nella notte successiva, far precipitare i valori anche alle basse quote interne fino a 0° o addirittura sotto lo zero all’indomani di mercoledì. Insomma una discreta irruzione fredda.

A essa, però, come già abbiamo avuto modo di sottolineare, non si assocerà un minimo depressionaria sui nostri settori, per cui le precipitazioni che accompagneranno l’irruzione fredda saranno essenzialmente di tipo orografico, mediamente non intense ed estese, piuttosto localizzate, essenzialmente ai settori appenninici centro-meridionali e a quelli alpini. Qualche nevicata sarà possibile già nella notte via via a quote collinari, sull’Appennino abruzzese, molisano, su quello orientale campano, localmente sui rilievi pugliesi, sul Gargano e sui rilievi Lucani. Nel frattempo, piogge e rovesci diffusi sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia, qualche pioggia debole anche sul Centro Sud della Puglia. Nel corso della giornata di domani, martedì 26, possibili fiocchi sparsi sui medesimi rilievi appenninici centro-meridionali, qualcuno in serata anche sui rilievi siciliani settentrionali a quote di media-alta collina, tuttavia nevicate mediamente deboli, con accumuli irrisori, magari in gran parte imbiancate o qualche centimetro localmente, fino a 5/6 cm. Nevicate fino in valle riguarderanno anche le Alpi centro-orientali. Farà ancora più freddo domani sera e nella notte su mercoledì, con minime diffusamente sotto lo zero anche di alcuni gradi sulle colline appenniniche centro-meridionali e sulle pianure del Nord. Nella giornata di mercoledì 27, qualche rovescio sulla Puglia, fiocchi irregolari sui settori appenninici meridionali, ma in esaurimento, qualche nevicata più intensa sui settori alpini, soprattutto centro orientali. Apprezzabile calo termico, in particolare sulle regioni del medio-basso Adriatico, su quelle centro-meridionali appenniniche e anche sensibile sulle Alpi.

