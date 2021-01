Previsioni Meteo, inizia la grande ondata di caldo al Sud: verso i +27°C nel weekend, le MAPPE

La più grande ondata di caldo della storia di Gennaio per il Sud Italia è già iniziata nella giornata dell’Epifania, con temperature massime di +19°C in Sicilia, +17°C in Calabria e +16°C in Puglia. Si tratta di temperature superiori alle medie del periodo, ma non così rare per Gennaio. La vera anomalia sarà quella dei prossimi giorni, in modo particolare nel weekend. Eloquenti le isoterme ad 850hPa (circa 1.500 metri di altitudine sul livello del mare) previste dal modello europeo ECMWF nel collage di mappe a corredo dell’articolo.

Già Giovedì 7 Gennaio in Sicilia e Calabria farà decisamente più caldo, con i primi picchi superiori ai +20°C nel Sud/Est della Sicilia. Venerdì 8 Gennaio le temperature aumenteranno ancora, +22°C in Sicilia e +20°C anche in Calabria e Puglia meridionale, nel Salento.

I giorni più caldi saranno proprio Sabato 9 e Domenica 10, con massime superiori ai +25°C in Sicilia dove avremo picchi di +26/+27°C, mai raggiunti prima nella storia di Gennaio da quando esistono i rilevamenti meteorologici. Farà molto caldo anche in Calabria, con punte di +23/+24°C in varie zone della Regione Domenica mattina. Gran caldo anche in Puglia, Basilicata e Campania, con temperature superiori ai +20°C anche Domenica nel Salento.