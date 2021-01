Previsioni Meteo, irruzione fredda sull’Italia: maltempo e neve al Centro/Sud nelle prossime ore

Il peggioramento invernale è già in parte in atto sulle regioni tirreniche. Nel frattempo l’aria sia è raffreddata su gran parte del paese, soprattutto al Nord, sulle regioni adriatiche e su quelle appenniniche centro-meridionali. Piogge e rovesci, in questi ore di tarda mattinata, stanno interessando soprattutto le coste laziali, rovesci e temporali anche forti in mare di fronte al Lazio, rovesci diffusi sulla Sardegna centro-settentrionale e temporali su Ovest Campania, specialmente tra Casertano e Napoletano, verso Salernitano. Addensamenti e rovesci diffusi sui settori interni fa Campania e Calabria, locali addensamenti e qualche nevicata fino al piano sulle Alpi di confine. Ma, come già anticipato nei precedenti appuntamenti, il maltempo più intenso nel corso della giornata odierna, si esplicherà sul basso Tirreno, soprattutto tra la Campania, la Lucania, la Calabria e localmente la Sicilia.

Qui agirà un minimo depressionario che si formerà in mare e che porterà rovesci temporali diffusi anche forti su questi settori. Nel frattempo continuerà a diminuire la temperatura sulle aree peninsulari con nevicate che tra la Campania, soprattutto centro-meridionale, la Lucania centro-occidentale e i settori appenninici calabresi centro-settentrionali cadranno diffuse, localmente anche abbondanti in collina, mediamente 500/600 m, ma nei rovesci più intensi anche fino a 300/400 m. Attesi, su queste aree, accumuli variabili tre 5/10/15 centimetri, localmente fino a 20 cm sulla Sila. Nevicate anche verso le aree interne pugliesi, un po’ più irregolari, fino a 4/500 m, e neve anche sull’Appennino calabrese meridionale e localmente sui rilievi nord-orientali siciliani, ma qui a quote più alte, oltre i 1000/1300 m. Qualche nevicata al pomeriggio fino a bassa quota sull’Appennino abruzzese e marchigiano meridionale, occasionali e deboli sul Nord Appennino e ancora brevi nevicate si settori alpini, soprattutto centrali, localmente occidentali, ma qui in progressiva attenuazione. Piogge e temporali diffusi sulle coste e alle basse quote calabresi e della Sicilia centro-settentrionale, sul resto del paese tempo mediamente più asciutto, magari con nubi irregolari diffuse, ma non mancheranno anche schiarite. Da rilevare venti forti di Maestrale sui mari e sui canali delle isole maggiori, sulla Sardegna, anche su Ovest Sicilia, a rotazione ciclonica sul basso Tirreno; venti in intensificazione da Est/Nordest sulle aree appenniniche, adriatiche e sullo Jonio. Temperatura in sensibilità calo su tutta la penisola, entro sera, più intenso sulle regioni centro-orientali e su quelle del medio Adriatico.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: