Anche oggi, per la Liguria, è stato emanato l’avviso per vento di burrasca forte, che già nella notte ha soffiato a oltre 100 km/h in costa e nell’entroterra (Lago di Giacopiane 112 km/h, Marina di Loano 102.6 km/h).

Un fenomeno che, collegato alle basse temperature, acuisce il disagio fisiologico da freddo: Settepani (SV) -7.7°C Pratomollo (GE) -7.6°C, Monte di Mezzo (GE) -6.4, Alpe Vobbia (GE) -6, Poggio Fearza (IM) -5.9, Monte Penello (GE) -5.7, Casoni di Suvero -4.4.