Le Previsioni Meteo per l’Epifania: ancora maltempo con piogge e nevicate, ma più irregolari. I dettagli

Anche l’ultimo giorno festivo, l’Epifania, che ricorrerà domani, mercoledì 6 gennaio, vedrà un tempo ancora diffusamente instabile, sebbene in misura leggermente inferiore rispetto alla giornata odierna, quindi una instabilità un po’ più localizzata. La circolazione di massima continuerà a provenire dai quadranti occidentali sempre piuttosto fredda, anche se non freddissima, per via di area baltica-scandinava che, dopo aver aggirato le Alpi, assecondando una bassa pressione sul Centro Nord Mediterraneo, entrerà sulle nostre regioni da Ovest, dalle Baleari, Golfo del Leone, introdotta da venti di Libeccio, nel frattempo in intensificazione su gran parte del Centro-Sud e sui rispettivi bacini.

L’ area che si annuncia più instabile sarà quella del medio-basso Tirreno e più specificamente quella campana, ove più direttamente insisteranno i fronti perturbati provenienti da Ovest. Piogge diffuse anche su Sud Lazio, localmente verso la Lucania occidentale, anche sul Nord Cosentino, specie in serata. Sempre sulla Campania saranno presenti anche abbondanti nevicate, ma a quote mediamente tra i 1100 e i 1400 m, per via di una temperatura non eccessivamente fredda. Magari localmente nei fenomeni più intensi, la neve potrà scendere anche intorno ai 900/1.000 m. Addensamenti più intensi e abbastanza ricorrenti sono attesi anche sulla Toscana occidentale, localmente sulla Liguria, specie costiera e di Levante; addensamenti e precipitazioni irregolari su Centro Nord Appennino, qui con nevicate a quote mediamente comprese tra 300 e 600 m, e altre sparse tra Est Piemonte, Lombardia e settori alpini e prealpini, specie centro orientali, anche qui con neve fino a bassa quota. Sul resto del paese, le precipitazioni saranno abbastanza scarse o comunque a incidenza più localizzata e in un contesto di tempo che vedrà maggiori schiarite soleggiate. Mediamente in prevalenza asciutto e con più sole sulle aree ioniche, sul resto della Calabria, sulla Sicilia, sul Centro Nord della Sardegna, su diverse aree del medio Adriatico, sul resto del Piemonte e anche sul centro della Puglia, salvo qui qualche pioggia possibile in seconda serata. Le temperature sono attese in leggero ulteriore calo al Centro Nord, stazionarie o in lieve aumento al Sud, specie su estremo Sud.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: