Previsioni Meteo: nuova forte nevicata nel weekend al Centro/Nord fino a quote bassissime. I dettagli

Conferme circa una esasperazione del maltempo nel corso del prossimo fine settimana. Abbiamo già ampiamente evidenziato che l’evoluzione computerà l’arrivo di una insolita massa d’aria calda sulle regioni meridionali, che poi risalirà un po’ tutta la penisola, sebbene meno calda, e ancora l’insistenza di correnti fredde, queste in azione soprattutto sulle regioni centrali, specie Toscana, Umbria, Marche ma, inizialmente, anche Abruzzo e Molise e, quindi, con esclusione solo del Lazio. Lo scontro fra quest’aria perturbata e decisamente più mite proveniente dai settori meridionali e quella fredda preesistente, ma ancora in afflusso da Nord e da Est verso le regioni centro-settentrionali, costituirà il giusto cocktail per una estesa nevicata che si concretizzerà proprio nel corso del fine settimana e che interesserà soprattutto il Centro, ma anche alcune aree settentrionali. In questa sede, evidenzieremo le aree più interessate essenzialmente dalla neve, cercando di stimare le quote e anche la tempistica, naturalmente con riserva di aggiornare il tutto entro il weekend.

Stando ai dati ultimi, il nuovo peggioramento inizierebbe, dopo una pausa delle precipitazioni in particolare al Centro Sud tra la sera di venerdì e sabato mattino, nel corso della mattinata di sabato, a iniziare dalla Sardegna e dalle regioni del medio-basso Tirreno, Campania e Centro Nord Calabria, anche basso Lazio, in estensione alla Lucania, al Centro Nord Puglia e a tutto il Centro, fino alla Toscana centro-meridionale, all’Umbria e alle Marche, entro sabato sera. Le precipitazioni più intense riguarderebbero il Nord e l’Est della Sardegna, ma diffusamente anche la Campania, il Molise occidentale, il basso e l’Est Lazio, i settori interni abruzzesi, anche il Nord della Puglia e della Lucania. Nella giornata di sabato, in particolare, le nevicate riguarderebbero in maniera abbondante gran parte del Molise, specie i settori occidentali a quote mediamente variabili tra 600 e 800 m, tutte le aree interne abruzzesi, quelle orientali laziali, il Sudest e l’Est dell’Umbria e il Sudovest delle Marche, su questi settori con neve fino a quote di media e bassa collina. Fiocchi a bassa quota anche sui rilievi settentrionali toscani e fino a quelli emiliani, ma qui più deboli e localizzati. Accumuli entro la serata di sabato fino anche a 15/20 cm sulle aree interne abruzzesi e laziali, da alcuni cm a 5/10 altrove.

Per la giornata di domenica, le precipitazioni nevose riguarderebbero soprattutto le colline del Lazio nordorientale, segnatamente del Reatino, quelle centro-settentrionali dell’Abruzzo, soprattutto del Teramano e del Nord Aquilano, e quelle delle Marche sudoccidentali, toscane meridionali e dell’Umbria sudorientale. Neve fino a bassa quota, invece, a 200/300 m o persino in pianura, tra Centro Nord Toscana, Centro Nord e Est Umbria, su tutte le aree interne e settentrionali marchigiane e sull’Emilia Romagna, specie su Emilia, qui fino al piano tra Modenese, Reggiano, Parmense e Piacentino. Addensamenti nel corso di domenica si spingeranno fino alla Liguria e al Piemonte meridionale, anche qui con nevicate in pianura. Possibili accumuli entro la serata di domenica, fino a 15/20/25 cm e a iniziare dalle basse quote sulle aree orientali del Fiorentino, dell’Arentino e su quelle interne delle province di Forlì-Cesena, Pesaro-Urbino. Alcuni centimetri anche sulle colline centrali e settentrionali della Toscana, fino a 7/10 cm su gran parte dell’Emilia-Romagna soprattutto pianure centro-meridionali e settori appenninici; alcuni centimetri fino a bassa quota o al piano sul resto dell’Emilia, della Romagna centrale, sulla Liguria e sul Sud Piemonte.

