Previsioni Meteo, nuova ondata di maltempo al Centro/Sud tra domenica 17 e lunedì 18: altra neve a bassa quota. I dettagli

E’ oramai conclamato l’inizio della fase fredda sull’Italia. Le temperature invernali stanno via via interessando tutta la penisola, un po’ meno ancora l’estremo Sud e le due isole maggiori. A fronte di una situazione termica che continuerà a precipitare, con valori piuttosto freddi tra domani e domenica, l’instabilità associata a questo affondo artico, non è particolarmente estesa. Si tratta, in buona sostanza, dell’azione di un minimo piuttosto circoscritto formatosi sui settori del basso Tirreno e su quelle aree porterà nevicate anche di un certo significato a quote collinari, qualcuna sul medio Adriatico nelle prossime ore e domani. Sul resto della paese, il tempo sarà mediamente asciutto, salvo locali nevicate sui settori alpini fino in valle, ma freddo in crescendo un po’ ovunque. Per domani, sabato 16 gennaio, l’instabilità si attenuerà sulle regioni meridionali, locali nevicate sparse, invece, lo abbiamo rilevato, riguarderanno il medio Adriatico e i settori relativi appenninici, poi tempo mediamente asciutto ovunque, tra domani sera e domenica mattina, in un contesto termico, però, decisamente molto freddo su tutto il paese, con valori minimi fino a -4/-5/-7°C sulle colline appenniniche interne, ma anche nelle valli interne centro-meridionali.

Dalla nostra analisi sui possibili parametri favorevoli ad altre precipitazioni in questa fase invernale, abbiamo rilevato che altre opportunità per nuove nevicate fino a bassa quota potrebbero arrivare nel corso di domenica, soprattutto domenica pomeriggio-sera, e poi per la giornata di lunedì. Ciò perché in questa fase potrebbe formarsi un altro minimo depressionario sulle regioni centro-meridionali e incentivare i fenomeni invorticando l’aria dal basso. Ancora una volta, i settori più esposti a piogge e neve mediamente tra i 400 e i 600 m, ma tra 800 e 1200 m su Sud Calabria e Sicilia, dovrebbero essere le aree del basso Tirreno, la Campania, la Lucania e soprattutto la Calabria e la Sicilia, poi i settori del medio Adriatico, localmente anche pugliesi. Sul resto del paese continuerebbe il tempo freddo, ma asciutto e probabilmente anche con ampie schiarite soprattutto sulle aree del medio-alto Tirreno e su quelle centro occidentali del Nord.

La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione in questa fase invernale per l’Italia, apportando quotidiani aggiornamenti.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: