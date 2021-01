Previsioni Meteo, nuova ondata di maltempo da stasera: forti piogge e temporali al Centro/Nord

Mattinata di fine gennaio ampiamente soleggiata sulle regioni centro-meridionali e anche abbastanza mite, con valori massimi già diffusamente sui 15/17°C. Le previsioni meteo per oggi, tuttavia, sono all’insegna di un progressivo peggioramento del tempo già nel pomeriggio al Nord Ovest, poi progressivamente di più su gran parte del Nord e anche sulle regioni tirreniche entro la mezzanotte. Responsabile del peggioramento sarà l’arrivo di correnti freschi oceaniche le quali, attraverso la Francia, si tufferanno sul Nord Mediterraneo già nel pomeriggio, andando a innescare, entro le ore serali, una bassa pressione sul Golfo ligure. L’attività vorticosa dal basso, attiverà moti ascendenti di un certo significato, con l’azione di fronti instabili più significativa soprattutto sulla Liguria, sull’alta Toscana, verso l’Emilia, il Centro Sud Piemonte, localmente anche verso la Lombardia centro-meridionale.

Andando più nel dettaglio delle previsioni meteo, la mattinata odierna proseguirà con un tempo ancora in gran parte asciutto, salvo più nubi sul Golfo ligure, sulla Liguria, anche sull’Appennino e sulle Alpi centro-occidentali, qui con precipitazioni sparse. Nubi presenti su Centro Sud Piemonte, verso la bassa Lombardia, sull’Emilia, ma senza fenomeni degni di nota, e un po’ di nubi in più anche sulla Sardegna orientale, localmente sulla Calabria tirrenica, sul Nordest della Sicilia, ma anche qui senza altre conseguenze. Sole prevalente altrove. La previsione meteo per le ore pomeridiane, computano un progressivo aumento di nubi un po’ su tutta la Liguria, con piogge e rovesci sparsi, più intensi sulla parte di Levante e localmente sulla costa di Ponente; nubi e piogge in intensificazione anche sulla Toscana e su tutti i settori alpini occidentali, qualche pioggia sparsa, in forma più debole e irregolare, anche sulla Valle d’Aosta, sul Piemonte, localmente sulla Lombardia meridionale e settentrionale, sul Centro Nord della Toscana, occasionalmente sull’Ovest Sardegna e sul Nord Appennino. Continua il tempo asciutto e più ampiamente soleggiato altrove. Infine, per la sera, la previsione meteo computa un peggioramento generale più significativo soprattutto sul medio-alto Tirreno, con piogge e rovesci diffusi e localmente anche forti, in particolare sulla Liguria, sul Nord della Toscana, ma anche sull’Emilia, sul Centro Sud Piemonte. Rovesci moderati o a tratti forti anche sul resto della Toscana, occasionalmente sul Lazio occidentale. Piogge e rovesci irregolari sul resto del Centro, meno sui settori adriatici, e irregolari anche sul resto del Nord. Sono attese nevicate, più intense in serata, soprattutto sui settori alpini e prealpini un po’ tutti, anche sull’Appennino, rilievi dell’estremo Ovest Emilia, dell’alta Toscana, settori interni del Genovese, fino a 1.100/1.300 metri. Le temperature sono attese più o meno stazionarie al Centro Sud, in lieve calo al Nord, ma tutte un po’ sopra le medie proprie del periodo, anche di 5/6°C.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: