Previsioni Meteo, nuova ondata di maltempo nel weekend: piogge, temporali e neve, ma solo in montagna

Andrà progressivamente peggiorando il tempo per il corso dei prossimi giorni sull’Italia, a causa di una intensificazione del flusso instabile oceanico. Le Previsioni Meteo per le prossime ore sono particolarmente interessanti. Qualche infiltrazione con primi disturbi instabili, ma piuttosto localizzati, tra questa sera e nella notte prossima, poi, nel corso di domani venerdì 29, arriverà già una prima perturbazione più organizzata a portare piogge e rovesci diffusi al Centro, sul medio-basso Tirreno e precipitazioni diffuse anche sulle Alpi. Ma sarà nel weekend, che arriverà la perturbazione più organizzata e più estesa in grado di arrecare un diffuso maltempo da Nord a Sud associato peraltro a venti forti occidentali e anche a un leggero nuovo calo termico dopo l’aumento tra oggi e domani. Andando per ordine, la perturbazione più intensa del fine settimana è attesa irrompere sul Mediterraneo centro-settentrionale nel corso del pomeriggio di sabato, andando a innescare una bassa pressione sull’alto Tirreno, poi in approfondimento sul Centro-Nord Italia nella notte su domenica. Quindi, addensamenti con rovesci e temporali in intensificazione sulla Liguria nel pomeriggio di sabato, anche sull’alta Toscana, verso l’Emilia, il Piemonte sud-orientale, il Sud della Lombardia, anche verso l’Ovest Toscana e addensamenti con precipitazioni diffuse sui settori alpini centro-occidentali, qui con nevicate a 1200/1400 m.

Nel corso della sera di sabato, la perturbazione raggiungerà rapidamente tutti i settori centro-orientali del Nord a iniziare dal Sudest Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia soprattutto centro-meridionale e poi verso Est, all’insegna di rovesci e temporali diffusi, localmente anche forti sull’Emilia-Romagna e sulle coste dell’alto Adriatico, Venezia Giulia, Polesine. Maltempo nella sera di sabato anche sulla Toscana, verso l’Umbria e il Lazio, localmente rovesci fino alla Campania occidentale e sulla Sardegna. Nubi in aumento sul resto del paese, ma tempo ancora asciutto, meglio al Nordovest. Per la notte su domenica, molte nubi e piogge sull’Emilia-Romagna, sul Veneto, al Nordest, forti sulla Venezia Giulia. Rovesci e temporali ancora su Toscana, Umbria, Lazio, forti o anche violenti sulla Campania e poi piogge e rovesci diffusi sul basso Tirreno, Calabria tirrenica, Nord Sicilia, irregolari sulla Sardegna. Meglio altrove al Nord e fenomeni irregolari sul medio Adriatico, ma alternati a fasi più asciutte; scarsi fenomeni sul basso Adriatico, sui settori ionici e sulle aree meridionali delle isole maggiori. Nel corso della giornata di domenica, rovesci ancora al mattino sull’Emilia-Romagna sull’alto Adriatico, Venezia Giulia, ma qui in miglioramento; piogge e temporali, invece, andranno concentrandosi al Centro e sul basso Tirreno, tra Campania occidentale e Calabria, in miglioramento al pomeriggio anche sulla Toscana e sul Lazio nord-occidentale. Tempo migliore con fenomeni irregolari, ma anche con aree asciutte, sul basso Adriatico, sui settori ionici e sulle isole maggiori. Nella cartina precipitazione allegata, sono stati evidenziati i fenomeni più intensi sulle aree colorate in blù più scuro e ancora più su quelle in lilla. Sono attese nevicate a quote mediamente comprese tra 800 e 1.100 m sui settori alpini, prealpini e sull’Appennino settentrionale, mediamente tra 1.100/1.400 m su rilievi dell’Appennino centro-meridionale. Da evidenziare anche venti sostenuti o forti occidentali o meridionali, soprattutto sui bacini, con mari molto mossi o agitati, ma venti forti un po’ su tutti i settori peninsulari, soprattutto del Centro Sud e appenninici.

