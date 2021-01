Previsioni Meteo, oggi ancora maltempo al Sud: freddo e neve sull’Appennino

L’aria si è fatta più fredda nelle ultime ore anche verso il Sud, al Nord e diffusamente al Centro lo era già anche nei giorni precedenti, a causa dell’orientamento della circolazione dai quadranti settentrionali. Il contesto barico, infatti, vede un progressivo riassorbimento in quota della saccatura instabile di matrice nordeuropea verso l’Est Europa mentre, al suolo, è in azione una moderata bassa pressione tra la Grecia e l’Egeo, ma con le spire cicloniche che interessano anche l’Italia, soprattutto meridionale, il tutto in una disposizione di correnti dai quadranti settentrionali. Insomma, maggiori contrasti termici ancora per oggi sulle regioni meridionali, dove sono presenti nubi irregolari diffusi, anche frequenti addensamenti associati a piovaschi sparsi sulle aree peninsulari, soprattutto del medio Adriatico, Puglia, Est Campania, Irpinia, localmente Lucania, qui anche con fiocchi a 700 m localmente. Una nuvolosità più intensa e compatta interessa e interesserà nelle prossime ore il medio-basso Tirreno, soprattutto in mare, con piogge e rovesci sparsi, ma addensamenti nuvolosi localmente anche sulla Sardegna e più intensi tra la Calabria tirrenica e la Sicilia.

Saranno proprio queste aree del basso Tirreno, calabresi e siciliane, come visibile dalla mappa precipitazioni allegata, a essere maggiormente esposte a nubi e piogge o rovesci sparsi, localmente anche moderati o forti sulla Calabria tirrenica, in particolare tra il Cosentino, Vibo Valentia e il Reggino centro-settentrionale, soprattutto al pomeriggio. Pioggia e rovesci ricorrenti anche sul Nord della Sicilia, Trapanese, irregolari sulle coste meridionali e orientali, meglio sulla parte centro-meridionale dell’isola. Il calo termico consentirà locali nevicate sul Nord della Sicilia intorno ai 900/1.000 m, mentre nevicate riguarderanno i rilievi appenninici calabresi tra i 1.100 e i 1.300 m. Da rilevare anche addensamenti, per impatto di correnti fredde da Nord, sui nostri settori alpini più settentrionali, specie di confine, dove dal pomeriggio-sera arriveranno nevicate diffuse, naturalmente fino in valle dato le bassissime temperature, più intense sulle Alpi Graie settentrionali, anche su quelle Pennine settentrionali, sulle Alpi Lepontine piemontesi e su quelle Altoatesine. Tempo migliore sul resto del paese, con nubi irregolari e qualche addensamento, ma anche ampie schiarite soleggiate, soprattutto verso il Nord e sul medio-alto Tirreno. Le temperature massime sono in calo al Sud, stazionari al Centro Nord, con minime molto basse sulle pianure settentrionali, diffusamente tra -2 e -5°C, intorno allo zero o sotto zero anche sulle colline appenniniche centro-settentrionali, localmente sulle pianure del Centro; ancora di alcuni gradi sopra lo zero al Sud, ma in apprezzabile calo rispetto ai giorni precedenti; massime stazionarie al Centro Nord, in calo al Sud, con valori mediamente non oltre i 10/15° sulle aree centro-meridionali, tra 5 e 10° al Centro, inferiori ai 4/5°C al Nord.

