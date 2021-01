Previsioni Meteo, dopo l’Epifania arriva la più grande ondata di caldo della storia di Gennaio al Sud: temperature senza precedenti nel weekend

Gli ultimi aggiornamenti delle Previsioni Meteo per i prossimi giorni confermano l’eccezionalità dell’evento meteorologico che interesserà il nostro Paese, nelle Regioni centro-meridionali, subito dopo l’Epifania. Già oggi le temperature sono aumentate rispetto ai giorni scorsi, ma rimangono comunque invernali: le località più calde in Calabria e Sicilia hanno appena raggiunto i +16°C. Nel giorno dell’Epifania, però, la colonnina di mercurio inizierà ad impennarsi in modo più significativo, soprattutto in Sicilia e Calabria, e Giovedì 7 inizierà la più grande ondata di caldo della storia di Gennaio al Centro/Sud. Già Giovedì avremo i primi picchi di +20°C in Sicilia, poi le temperature aumenteranno ancora Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10, quando raggiungeremo il picco di quest’ondata di calore proveniente dal cuore del Sahara con punte di oltre +25°C in Sicilia e molto vicine ai +25°C in Calabria, ma anche in Puglia, Basilicata e Campania superiori ai +20°C. Persino nel Lazio, tra Roma e Latina si lambiranno i +20°C.

In molte località si batteranno i record storici di caldo del mese di Gennaio, soprattutto in Calabria e Sicilia, dove saranno giornate tardo primaverili e le temperature rimarranno elevatissime anche di notte, soprattutto nel weekend quando all’alba di Domenica molte località costiere del Mezzogiorno registreranno temperature minime superiori ai +15°C, quindi più alte persino rispetto a quelle che dovrebbero invece essere le massime giornaliere di questo periodo dell’anno.

L’ondata di calore non sarà quindi limitata a poche ore: durerà quasi 4 giorni, anche se interesserà soltanto una parte d’Italia, da Roma in giù. Al Centro/Nord continuerà a fare molto freddo con nevicate sparse, fin in pianura Padana. Tuttavia, sarà molto più normale questo rispetto all’anomala lingua di fuoco che dal Nord Africa si spingerà sul mar Jonio. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: