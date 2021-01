Previsioni meteo per domenica 10: ancora maltempo, altre nevicate fino a bassa quota. I dettagli

Ancora diffuso maltempo nelle prossime ore, temporaneamente anche forte su buona parte delle regioni centro-meridionali. Responsabile del nuovo peggioramento sempre la stessa circolazione depressionaria attiva sul Mediterraneo centro-occidentale, con un sotto minimo in approfondimento sul medio-basso Tirreno. Già in queste ore serali, piogge stanno interessando diffusamente la Calabria, fino alla Lucania sud-occidentale, altri addensamenti con piogge sparse sulla Campania, al momento piogge molto localizzate sulla Sardegna e precipitazioni sono attive sul Centro Nord Appennino, in particolare fra i settori centrali della Toscana, quelli settentrionali umbri e delle Marche settentrionali fino all’Emilia-Romagna centrale. Attenzione, perché su questi ultimi settori, è presente aria piuttosto fredda con nevicate fino alla medio-bassa collina, mediamente 300/500 m se non localmente anche più in basso.

Nubi e piogge continueranno per tutta la notte, soprattutto su Campania, Puglia, localmente Lucania, in maniera più diffusa e anche più intensa sulla Sardegna, soprattutto centro-occidentale, e altre nevicate sulle Marche fino alla media-bassa collina, localmente fino all’Appennino tosco-emiliano-romagnolo. Fiocchi possibili anche verso l’estremo Ponente Ligure e sulle Alpi marittime, fino a bassa quota. Mattinata di domani, domenica 10 gennaio, con maltempo sulla Sardegna, soprattutto centro-settentrionale, qui anche con possibili fenomeni localmente forti tra Nord Oristanese, Sassarese, Olbia Tempio e Nuorese. Piogge ancora diffuse e anche locali temporali sulla Campania e sulla Puglia centro-settentrionale; piogge e nevicate tra Est Lazio e Abruzzo a quote variabili tra 800 m su Est Abruzzo e i 1000/1.300 m tra Ovest Abruzzo e Est Lazio, quindi a quote decisamente più alte, per via di un aumento termico su queste regioni. Ancora nevicate fino alla media-bassa collina, sulle Marche, localmente sulla Toscana centrale e orientale, fino al Nord Appennino, rilievi emiliani romagnoli; fiocchi a bassa quota sul Ponente Ligure e sulle Alpi Marittime.

Nel pomeriggio, sempre maltempo soprattutto su Lazio, Umbria, Marche, anche su Centro Sud Toscana, ancora maltempo sulla Sardegna centro-settentrionale, piogge diffuse tra Campania e Nord Puglia, qualche pioggia anche su Ovest Sicilia, specie Palermitano e Trapanese. Nevicate sull’Appennino centrale, sempre intorno ai 900/1300 m, in collina o anche in bassa collina sulle Marche, sulla Toscana centrale e verso l’Appennino settentrionale, in particolare emiliano-romagnolo, qui anche a bassa quota, ma un po’ più deboli. In serata, molte nubi ove piogge su Campania, Lucania, Centro Nord Puglia, localmente anche sul Nord Calabria, specie Cosentino, e sul Palermitano. Sempre rovesci diffusi su Sud e Est Lazio, vocalmente su Abruzzo e più intensi ed estesi su Umbria e Marche, localmente ancora su Est Toscana, qui ancora con nevicate fino alla media bassa collina. Tempo generalmente migliore sul resto del Nord, sulle aree ioniche in genere, sul resto della Sicilia, in miglioramento anche su gran parte della Sardegna verso sera, salvo ancora qualche rovescio su Sassarese e Ovest Oristanese. Le temperature per domani sono attese in ulteriore aumento sulle regioni meridionali e sul medio Tirreno, fino al Lazio, Sud Toscana, con punte estreme eccezionali, anche verso i +27/+28°C in Sicilia e sulla Calabria tirrenica. Valori pressoché stazionari e freddi sul medio-alto Adriatico, sul Nord Appennino, sul Centro Nord Toscana e al Nord in genere.

