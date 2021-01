Previsioni Meteo Piemonte: altra neve in serata, anche in zone di pianura

Continua il maltempo sul Piemonte dopo le abbondanti nevicate dello scorso fine settimana, fino a 90 cm sulle Alpi Graie e Pennine, a quota 2000 metri di altitudine.

Oggi sono attese precipitazioni “deboli diffuse ma intermittenti, in parziale attenuazione a partire da sud nel corso della mattina e nuova ripresa ancora da sud nel corso del pomeriggio; valori localmente moderati al nordovest al mattino e a sudovest al pomeriggio-sera. Quota neve sui 500-600 m, localmente più bassa fino a 200-300 m a sud del Po,” si legge nel bollettino di Arpa Piemonte.

Lo zero termico è in graduale lieve calo a partire da sud sugli 800 m, con valori inferiori fino ai 500-600 m in tarda serata sul basso Piemonte. I venti saranno deboli localmente moderati orientali in montagna, deboli da nordest in pianura; parziale intensificazione a tutte le quote in serata.