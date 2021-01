Previsioni meteo: prime infiltrazioni umide da ovest, tornano le piogge sulle Regioni tirreniche

E’ iniziato a cambiare il tempo, oggi, per prime infiltrazioni di aria umida da Ovest. A risentirne di più, in queste ore mattutine, parte delle regioni settentrionali, soprattutto la Liguria, localmente l’Emilia e le pianure centro-orientali tra la Lombardia e il Veneto. In realtà, le nubi basse sono piuttosto diffuse al Nord, eccetto il Centro Sud Piemonte, i settori meridionali dell’Emilia-Romagna e altri alpini centro-orientali. Sono in atto anche locali deboli piogge sparse, segnatamente sulla Liguria di Ponente e di Levante, su alta Toscana, sul Piacentino, Parmense, sulla pianure lombarda centro-orientale un po’ tutta, anche nell’hinterland milanese, e altre locali piogge, poi, tra basso Veneto, Rodigino e Ferrarese. Altre nubi basse diffuse, anche con ricorrente copertura del cielo, ma qui senza fenomeni degni di nota, tra la Toscana meridionale e i settori appenninici centrali, fino localmente alla Campania interna, Sudovest Lucania e al Nord della Calabria, segnatamente al Cosentino, anche qui con qualche debole pioggia sparsa. Nubi irregolari anche sulla Sicilia centro-meridionale, ma asciutto.

Prevale un ampio soleggiamento sul resto del paese. Per la giornata odierna, una maggiore nuvolosità è prevista insistere tra alta Toscana e la Liguria di levante, con possibili piogge in intensificazione, anche localmente moderate, con accumuli entro la mezzanotte prossima fino a 20/30 mm su alta Toscana e 15 /0 mm o anche 25 diffusi sulla Liguria di Levante tra Genovese e Spezzino. Possibili addensamenti un po’ più corposi nel corso della giornata anche tra il Lazio meridionale, l’estremo Molise occidentale e l’ovest della Campania, anche qui con qualche pioggia più ricorrente, sebbene in forma mediamente debole o moderata e, comunque, abbastanza irregolare. Addensamenti e qualche precipitazione sparsa sui settori alpini e pre-alpini tra Lombardia, Trentino e Ovest Veneto, e qualche altra precipitazione su alto Adriatico, verso il Friuli, sul Levante ligure, occasionalmente sui settori interni centro-meridionali siciliani. Altrove, tempo mediamente asciutto e anche in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti locali. Una intensificazione dell’instabilità, invece, è attesa per la giornata di domani, quando un po’ su tutte le regioni tirreniche, sulla Sardegna, sulle aree settentrionali, sono attese più nubi e piogge in intensificazione. Qualche pioggia in sconfinamento anche verso le Marche, il medio-alto Adriatico e sui settori appenninici centrali. Fenomeni attesi più forti sulla Liguria, sull’alta Toscana, sulle aree appenniniche emiliane, fino a 40/50 mm di accumulo su questi settori. Piogge moderate anche tra altro Piemonte e centro-nord Lombardia, fino al Trentino e ai settori occidentali del Veneto; piogge moderate sulla Sardegna centro-meridionale, specie versanti Ovest, e piogge sparse su Centro Sud sulla Lazio, ovest e Molise e Campania nordoccidentale, Casertano. Da segnalare locali nevicate a quote medio-basse, mediamente 700/1000 m, sui settori alpini e prealpini, anche sul Piemonte, localmente qualche nevicata anche quote più basse, 500/600 m sugli estremi settori occidentali e meridionali piemontesi. Tempo migliore sul medio-basso adriatico, resto del Sud e diffusamente sulla Sicilia, salvo qui qualche fenomeno isolato sui settori centrali. Le temperature sono attese in aumento ovunque, più apprezzabile al Centro Sud, un po’ meno sulle regioni settentrionali.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: