Previsioni meteo: primi due giorni di Febbraio con maltempo residuo al Sud, poi arriva l’Anticiclone

La fase più intensa del nuovo maltempo di matrice atlantica che ha raggiunto l’Italia, si esplicherà nel corso di questo fine settimana, con previsioni meteo all’insegna di rovesci e temporali diffusi e spesso forti. Tuttavia, anche per l’inizio della settimana prossima, ossia tra lunedì e martedì, moderate condizioni di instabilità continueranno a riguardare diversi settori, per via di una insistenza di correnti moderatamente umide nordoccidentali le quali continueranno a incidere sui settori centrali del nostro Bacino e sull’Italia. La disposizione un po’ più settentrionale della moderata saccatura instabile, porterà aria più asciutta sulle regioni settentrionali e diffusamente su quelle centrali, qui in misura minore sulle aree Tirreniche, con tempo migliore su queste aree. Invece, verso le regioni meridionali, le correnti mediamente occidentali o nordoccidentali avranno un maggiore impatto e, stante un ulteriore apporto di umidità fornito dal basso Tirreno, su queste regioni le previsioni meteo sono per più nubi, rovesci più diffusi e anche per locali temporali.

In particolare, nel corso di lunedì 1 febbraio, una maggiore nuvolosità interesserà tutte le aree tirreniche, dalla Toscana, alla Calabria, Sicilia e sulla Sardegna, con rovesci irregolari sulle aree tirreniche centrali, via via più intensi verso la Campania, il Cosentino e sulla Sicilia. Fenomeni in alleggerimento nel corso della giornata sulle coste tirreniche tra Toscana e Lazio, invece ancora diffusi tra la Campania, la Lucania, verso il Nord della Puglia e poi sulla Calabria, soprattutto tirrenica e meridionale, sulla Sicilia specie settentrionale e piogge più localizzate sulla Sardegna. Addensamenti e locali precipitazioni, nevose intorno ai 1.300 m sulle Alpi occidentali. Le previsioni meteo per la giornata di martedì 2 febbraio, comporteranno ancora molti nubi associate a locali piogge e rovesci tra la Campania, la Calabria, la Puglia, soprattutto meridionale, e la Sicilia, specie settentrionale. Fenomeni in questa fase probabilmente più ricorrenti, localmente anche più intensi sulle aree ioniche calabresi e pugliesi, anche lucane. Residui addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche precipitazione, progressivi addensamenti anche sulla Liguria, soprattutto centro-orientale, tra il pomeriggio e la sera anche qui con tendenza a qualche piovasco. Sul resto del paese prevarrà il tempo asciutto e con maggiore ampio soleggiamento. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni dopo il calo atteso per domenica, con valori poco al di sopra della media stagionale.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: