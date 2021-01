Previsioni Meteo, temperature sopra la media nei prossimi mesi: anomalia più marcata a febbraio [MAPPE]

Quali sono le previsioni meteo per il prosieguo dell’inverno e l’inizio della primavera? Tramite le mappe di temperatura e piogge del C3S, possiamo tracciare una tendenza per i prossimi mesi.

Per l’Europa, i prossimi mesi saranno sopra media dal punto di vista delle temperature. In particolare, per quanto riguarda l’Italia, il mese con l’anomalia termica più alta sarà quello di febbraio: l’anomalia più marcata riguarderà, nello specifico, il Centro-Sud.

Per quanto concerne le precipitazioni, a febbraio in Italia sono previste nella norma, eccetto il Nord Italia dove sembrano superiori alla norma. Per il mese di marzo, non si registrano sostanziali anomalie rispetto alla norma, per una tendenza che vale per tutta Europa. Stessa tendenza per il mese di aprile, ma con Sicilia e Sardegna che potrebbero sperimentare precipitazioni inferiori alla media.