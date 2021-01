Previsioni Meteo Veneto: oggi cielo nuvoloso senza precipitazioni significative, tempo stabile dalla prossima settimana

Domenica, la marginale influenza di una vasta area di bassa pressione, centrata sull’Europa orientale, rende il cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. Da lunedì, temporanea espansione di un promontorio anticiclonico da ovest, che porterà una fase di tempo più stabile, con aumento del rischio di foschie/nebbie in pianura e nelle valli tra la sera di lunedì e la mattina di martedì. Dal pomeriggio di martedì, correnti cicloniche sud-occidentali, associate ad una saccatura atlantica, porteranno, dapprima, un aumento della nuvolosità e, giovedì, una fase di tempo perturbato con precipitazioni diffuse.

Pomeriggio/sera di Domenica 17

Nuvolosità irregolare alternata a tratti di cielo sereno; non escluso qualche fiocco di neve sulle Dolomiti settentrionali a fine giornata. Temperature diurne in calo in pianura, in aumento in alta quota. Venti settentrionali, in quota moderati/tesi, in pianura deboli, o a tratti moderati lungo la costa.

Lunedi 18

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti sulle Dolomiti nella prima parte della giornata; possibili foschie o locali nebbie in pianura dopo il tramonto.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In montagna, minime in locale variazione, massime in aumento; in pianura minime in diminuzione, massime pressoché stazionarie.

Venti: In quota nord-occidentali in prevalenza moderati, ma ancora tesi fino al mattino; nelle valli variabili. In pianura deboli, o temporaneamente moderati, in prevalenza settentrionali, salvo sulle zone centro-meridionali dove dalla mattinata soffieranno da ovest.

Mare: Poco mosso o a tratti mosso a inizio giornata.

Martedi 19

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso nella prima metà di giornata, con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio; foschie/nebbie in pianura e nelle valli fino alla mattina.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura e nelle valli prevalentemente in calo; in quota in aumento.

Venti: In quota deboli/moderati da nord-ovest; nelle valli deboli variabili. In pianura deboli, a tratti moderati, variabili, fino al mattino in prevalenza settentrionali, in seguito in prevalenza occidentali.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Mercoledi 20

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso; non escluse deboli precipitazioni soprattutto sulle zone centro-settentrionali e nella seconda parte della giornata, con limite della neve intorno a circa 700-900 m. Temperature minime in aumento; massime in calo in pianura, in rialzo in montagna.

Giovedi 21

Cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse, soprattutto nella seconda parte della giornata; limite della neve intorno a 800-1000 m, un po’ più in basso sulle Dolomiti. Temperature in aumento. Previsore: ms.