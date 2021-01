Previsioni Meteo Veneto: calo delle temperature con “estesi sottozero notturni”

In Veneto “fino a sabato circolazione debolmente anticiclonica, la caratteristica meteorologica saliente sarà il calo delle temperature con estesi sottozero notturni, sulla pianura dopo una settimana di valori costantemente positivi. In seguito torneranno condizioni di bassa pressione; domenica Bora con delle precipitazioni sulla pianura più probabili su Rodigino e zone limitrofe, in prevalenza piovose ed a tratti miste a neve eccezion fatta per la costa e le zone ad essa contigue, mentre lunedì sereno o poco nuvoloso“: questa l’evoluzione generale dei prossimi giorni secondo il bollettino meteo di Arpav.

Oggi “non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura andando da sud a nord cielo da parzialmente nuvoloso o nuvoloso a sereno o poco nuvoloso, di sera nebbie diffuse a sud dell’asse Verona-Treviso e sparse altrove. Sui monti cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature rispetto a mercoledì saranno più basse anche di molto, di sera estesamente sottozero sui monti e prossime a zero sulla pianura, con minime nelle ultime ore; valori sotto la media specie sui monti“.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso con nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura fino all’alba, in dissolvimento al mattino e localmente in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a giovedì sulla pianura di notte saranno in calo e di giorno in aumento mentre sui monti in aumento nelle ore notturne ed in calo nelle ore diurne, con variazioni in prevalenza leggere/moderate; valori sotto la media specie sui monti.

Venti: Deboli/moderati da nord-ovest.

Mare: Poco mosso.

Sabato 9 cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso sui monti e poco o parzialmente nuvoloso sulla pianura ma con tendenza ad aumento della nuvolosità da sud col passar delle ore, fino a cielo molto nuvoloso o coperto ovunque di sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a venerdì sulla pianura in aumento di notte ed in calo di giorno con differenze anche sensibili, sui monti senza variazioni di rilievo.

Venti: Sulla pianura da nord-est, da moderati a deboli andando dalla costa alla pedemontana. Nelle valli deboli con direzione variabile. In alta montagna deboli da nord.

Mare: Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Domenica 10 nella prima metà di giornata nuvoloso e delle precipitazioni sulla pianura più probabilmente Rodigino e zone limitrofe, in prevalenza piovose ed a tratti miste a neve eccezion fatta per la costa e le zone ad essa contigue. Dal pomeriggio nuvolosità in diminuzione. Temperature con andamento irregolare nelle ore notturne ed in calo nelle ore diurne. Ventoso per Bora specie su costa e zone limitrofe.

Lunedi 11 precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, ventosità in attenuazione, temperature in calo di notte e con andamento irregolare di giorno.