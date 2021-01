Previsioni Meteo Veneto: cambiamento della circolazione, l’alta pressione si sta indebolendo

In Veneto “sta iniziando un cambiamento della circolazione, l’attuale alta pressione si sta indebolendo, una bassa pressione in avvicinamento da nord-ovest tra mercoledì e venerdì farà aumentare gradualmente la probabilità di precipitazioni che tenderanno a cessare nel corso di sabato“: è quanto si legge nell’ultimo aggiornamento del bollettino meteo elaborato da Arpa Veneto.

Oggi precipitazioni assenti. Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso col passar delle ore. Sulla pianura tra Veronese, Rodigino Occidentale e zone limitrofe nebbie in parziale dissolvimento di pomeriggio ed in nuovo infittimento di sera. Le temperature rispetto a lunedì di pomeriggio in alta montagna saranno più alte mentre altrove più basse anche sensibilmente e sotto la media anche di molto, di sera ovunque più alte anche sensibilmente e nella media.

Mercoledì 20 cielo nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) per pioviggini locali a tratti e sui monti per qualche fiocco di neve.

Temperature: In aumento anche sensibile rispetto a martedì; valori notturni sopra la media in modo leggero/moderato, valori diurni nella media.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati da nord-est, nelle valli deboli con direzione variabile, in alta montagna da deboli/moderati fino al mattino a tesi/forti dal pomeriggio da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 21 cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Fino al mattino probabilità bassa (5-25%), saranno locali/brevi. Dal pomeriggio sulla pianura andando da sud a nord probabilità da bassa (5-25%) a medio-alta (50-75%) per piogge da locali/brevi a diffuse/discontinue; sui monti probabilità alta (75-100%), saranno estese e frequenti. Sulle Dolomiti neve fino a gran parte dei fondovalle; sulle Prealpi quota neve in prevalenza a 800/1000 m, più in basso rischio di congelamento della pioggia al suolo.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a mercoledì.

Venti: Sulla pianura proverranno moderati da sud-est, ma andando dalla costa alla pedemontana diverranno deboli disponendosi da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna tesi/forti da sud-ovest.

Mare: Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Venerdì 22 cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni più probabilmente nella seconda metà di giornata, nevose in prevalenza sopra i 900/1200 m di quota. Temperature in aumento.

Sabato 23 inizialmente nuvoloso e precipitazioni, con quota neve in prevalenza a 800/1100 m. Col passar delle ore cessazione delle precipitazioni e successiva diminuzione della nuvolosità. Temperature in aumento fino al pomeriggio ed in calo di sera, con minime nelle ultime ore.