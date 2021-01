Previsioni Meteo Veneto: deboli nevicate in montagna e deciso rinforzo dei venti

In Veneto “fino a parte di giovedì un passaggio frontale da nord porterà qualche debole nevicata in montagna, accompagnato da un deciso rinforzo dei venti in quota dai quadranti settentrionali con episodi di Foehn in qualche fondovalle e sulla Pedemontana. In seguito la circolazione ciclonica sull’Europa orientale continuerà ad influenzare le condizioni meteorologiche sulla regione con l’afflusso di correnti da nord e qualche possibile debole episodio nevoso in montagna nelle prime ore di venerdì. Seguirà tempo stabile con clima particolarmente freddo. Domenica probabile maggiore nuvolosità per il temporaneo cedimento della pressione ma generalmente senza precipitazioni associate“: questo l’ultimo aggiornamento del bollettino meteo di Arpav.

In dettaglio, l’Agenzia ambientale regionale segnala:

Oggi “in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo sui settori montani, specie su quelli dolomitici, in particolare su quelli più settentrionali, dove sarà presente della nuvolosità fino a parte del pomeriggio con qualche possibile residua debole nevicata, in successivo esaurimento. Altrove precipitazioni assenti. Temperature in calo in quota con minime osservate alla sera; massime in aumento in pianura e nelle valli interessate da Foehn. Venti in quota nord-occidentali inizialmente forti, poi tesi, in ulteriore attenuazione in serata; probabili raffiche di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana, specie occidentale. Sulla costa rinforzo dei venti dai quadranti orientali“.

Domani “al mattino parzialmente nuvoloso per tratti di nuvolosità stratiforme, specie verso ovest. In seguito attenuazione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Nella notte fino al primo mattino probabilità medio-alta (50-75%) di qualche debole nevicata sui settori montani, in seguito assenti.

Temperature: In pianura minime in aumento, senza notevoli variazioni altrove salvo risultare in calo nelle valli; massime stazionarie o in locale diminuzione, in generale calo in quota.

Venti: In pianura dai quadranti orientali, deboli/moderati nell’entroterra, sulla costa da moderati a tesi in serata. In quota venti moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mare: In prevalenza mosso”.

Sabato 16 “tempo stabile e in prevalenza soleggiato con clima freddo.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In generale diminuzione con valori minimi marcatamente e diffusamente sotto zero anche in pianura, massime senza notevoli variazioni sulle zone di pianeggianti.

Venti: In pianura deboli in prevalenza dai quadranti occidentali; in quota da nord moderati/tesi, forti alle quote più alte.

Mare: Da mosso a poco mosso“.

Domenica 17 “parzialmente nuvoloso con precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo in pianura e nelle valli, in ripresa in alta quota. In quota venti da tesi a forti in serata dai quadranti settentrionali”.

Lunedi 18 “tempo stabile e in prevalenza soleggiato; non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura durante le ore più fredde. Temperature minime senza variazioni di rilievo o in locale aumento, massime in generale aumento“.