Previsioni Meteo Veneto: fase di tempo perturbato tra sabato e domenica, soprattutto in pianura

“L’area di bassa pressione presente sui Balcani si sposta sempre più verso est e temporaneamente giovedì prevale il promontorio anticiclonico da ovest: sul Veneto nuvolosità variabile più consistente sulle Dolomiti dove sono possibili deboli nevicate e rinforzi dei venti nord-occidentali in quota. Da venerdì, pressione nuovamente in calo e influenza di correnti cicloniche occidentali che porteranno tratti di nuvolosità e una fase di tempo perturbato tra sabato e domenica, soprattutto in pianura“: è quanto si legge nell’ultimo aggiornamento del bollettino meteo elaborato da Arpa Veneto.

Oggi cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Non escluso qualche fiocco di neve sulle Dolomiti. Temperature diurne in marcata diminuzione in pianura e nelle valli, in aumento in quota. Venti in quota da nord-ovest, moderati/tesi, con rinforzi per Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana, altrove deboli variabili, in prevalenza occidentali sulla pianura centro-meridionale.

Giovedì 28 cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte; possibili locali banchi di nebbia sulla pianura meridionale fino alla mattina.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo una probabilità medio-bassa (5-25%) di debolissime nevicate sulle Dolomiti settentrionali, specie nel pomeriggio.

Temperature: Sulle zone montane in aumento; in pianura in locale variazione le minime, prevalentemente in diminuzione le massime.

Venti: In quota da nord-ovest, in prevalenza tesi, in intensificazione dal pomeriggio/sera fino a forti, o molto forti in alta quota; altrove variabili, salvo possibili episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Mare: Da quasi calmo a calmo.

Venerdì 29 nuvolosità irregolare, più consistente dalla tarda mattinata; possibile qualche nebbia sulla pianura meridionale e occidentale nelle prime ore.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) tra la mattina ed il primo pomeriggio di deboli o modeste precipitazioni, con limite della neve intorno ai 1400-1600 m; nel resto della giornata, fenomeni assenti.

Temperature: Minime in aumento ma ancora inferiori a zero anche in pianura; massime in rialzo in montagna, pressoché stazionarie in pianura.

Venti: In quota nella prima parte della giornata moderati/tesi occidentali, dalle ore centrali da nord-ovest tesi/forti; nelle valli variabili con possibili episodi di Foehn nella seconda metà della giornata. In pianura fino alle ore centrali deboli/moderati da nord-est, in seguito moderati, a tratti tesi, da ovest.

Mare: Quasi calmo nelle prime ore, con moto ondoso in intensificazione fino a poco mosso.

Sabato 30 nella prima parte della giornata poco nuvoloso con probabili nebbie sulle zone pianeggianti; dalle ore centrali annuvolamenti anche consistenti e precipitazioni, modeste in montagna con limite della neve intorno ai 900-1100 m, un po’ più significative in pianura, soprattutto sulle zone sud-orientali. Temperature prevalentemente in aumento in pianura, in diminuzione in montagna.

Domenica 31 tra la notte ed il primo mattino nuvolosità e precipitazioni residue, soprattutto in pianura, poi cessazione dei fenomeni e nuvolosità in diminuzione, a partire dalle zone montane. Temperature in rialzo, salvo locali diminuzioni in quota.