Previsioni Meteo Veneto: freddo e gelate anche in pianura, venti di Bora per tutto il weekend

In questo periodo prevale l’influenza di una massa d’aria fredda e asciutta collegata ad una ampia depressione sull’Europa centro-settentrionale, con temperature piuttosto basse e gelate anche in pianura in Veneto; il passaggio di una debolissima saccatura di bassa pressione porta un po’ di nuvolosità fino a domenica mattina e venti di bora per tutto il fine settimana. Da inizio settimana tempo nuovamente stabile e in prevalenza soleggiato, con clima piuttosto freddo e molto asciutto.

Pomeriggio/sera di Sabato 9

Transito di nuvolosità medio-alta; il cielo sarà parzialmente nuvoloso con maggiori schiarite sulle Dolomiti, e nuvoloso o molto nuvoloso in pianura, specie a sud. Venti di bora moderati-tesi sulle zone orientali e sul litorale.

Domenica 10

Cielo: Cielo inizialmente nuvoloso per nubi medio alte specie sulle zone centro meridionali; dal mattino schiarite a partire dai rilievi e zone settentrionali della pianura, dalle ore centrali nubi in generale diminuzione con schiarite ovunque.

Precipitazioni: Assenti, salvo qualche possibile debolissima precipitazione sulle zone più meridionali nella notte e fino al mattino.

Temperature: Valori del mattino in lieve aumento, massime stabili, e raffreddamento alla sera, con minime raggiunte dopo il tramonto in molte zone.

Venti: Clima ventoso per bora moderata/tesa su costa e zone limitrofe, e venti moderati da est sulle zone centro occidentali della pianura; in montagna venti inizialmente deboli settentrionali, poi in intensificazione fino a tesi da nordest.

Mare: In prevalenza molto mosso.

Lunedì 11

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; clima generalmente asciutto, ventilato sulle zone orientali della pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Massime stabili o in lieve aumento sulle Dolomiti, altrove stabili o in lieve calo; minime in calo specie in pianura e nelle valli, con valori ben sotto lo zero anche su buona parte della pianura.

Venti: In pianura in prevalenza deboli settentrionali, con venti di bora moderata sulle zone orientali e costiere. In montagna moderati da nord est, fino a tesi in alta quota.

Mare: Da molto mosso in attenuazione a mosso in giornata.

Martedì 12

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo tratti di nuvolosità medio alta in transito nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature massime stabili, minime in calo in pianura e nelle valli, e in lieve aumento in quota.

Mercoledì 13

Su buona parte della regione tempo stabile e abbastanza soleggiato, salvo modesta nuvolosità alta in transito; nuvolosità più consistente solo sulle Dolomiti. Precipitazioni assenti salvo qualche fenomeno nevoso sulle Dolomiti dal pomeriggio. In pianura temperature massime con variazioni locali, e minime ancora ben sotto lo zero; in montagna valori mattutini in aumento, mentre l’ingresso di aria più fredda dalle ore centrali porterà un raffreddamento più sensibile alla sera.