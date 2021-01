Previsioni Meteo Veneto: tra mercoledì e giovedì in arrivo fiocchi di neve in montagna

“Sull’Europa nord-orientale continua ad alimentarsi una circolazione ciclonica con aria fredda, che a più riprese estende i suoi effetti anche alla nostra regione, dove il clima è freddo specie in montagna e a tratti si nota qualche fase nuvolosa in un contesto altrimenti stabile con prevalenza di cielo sereno; in particolare, a cavallo tra mercoledì e giovedì un passaggio frontale da nord potrà portare qualche fiocco di neve in montagna, accompagnato da rinforzi di vento e seguito da rasserenamenti“: è quanto riporta il bollettino meteo aggiornato oggi da Arpa Veneto.

Oggi modesta variabilità, con alcune fasi di nuvolosità medio-alta in giornata e spazi di sereno più ampi alla sera.

Domani cielo in pianura generalmente sereno, in montagna poco nuvoloso con moderati addensamenti soprattutto sulle Dolomiti verso fine giornata; nelle ore più fredde, non si esclude qualche occasionale banco di nebbia sulla pianura centro-meridionale.

Precipitazioni: In pianura fenomeni assenti; in montagna potrà cadere qualche fiocco di neve con probabilità nulla o molto bassa (0-5%) sulle Prealpi, bassa (5-25%) sulle Dolomiti meridionali e medio-bassa (25-50%) su quelle settentrionali.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque spiccheranno discreti aumenti nelle valli e sulle Prealpi, diminuzioni anche sensibili ad alta quota; le massime in quota diminuiranno, sulla pianura centro-orientale e in molte valli aumenteranno, altrove non varieranno molto.

Venti: In quota prevalentemente tesi da nord-ovest, altrove deboli con direzione variabile salvo possibili locali episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Mare: Quasi calmo.

Giovedì 14 nelle prime ore sono previsti alcuni addensamenti nuvolosi sulle zone montane e pedemontane, mentre non si esclude qualche occasionale banco di nebbia sulla pianura meridionale; per il resto, cielo da poco nuvoloso a sereno.

Precipitazioni: Qualche fiocco di neve nelle prime ore con probabilità medio-bassa (25-50%) sulle zone montane più interne, bassa (5-25%) sul resto delle zone montane e nulla o molto bassa (0-5%) altrove, ovunque in rapido calo già dal mattino fino a nulla (0%).

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le massime sulla bassa pianura prevarranno gli aumenti.

Venti: In quota da tesi a moderati, dai quadranti nord-occidentali; episodi di Foehn piuttosto diffusi nelle valli montane, possibili anche su parte della fascia pedemontana; moderati rinforzi pomeridiani da nord-est sulla costa; per il resto, deboli con direzione variabile.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso, a tratti anche mosso al largo da metà giornata.

Venerdì 15 cielo da sereno ad occasionalmente poco nuvoloso; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, come pure nelle valli le massime, che invece in quota aumenteranno e in pianura diminuiranno.

Sabato 16 cielo da sereno a poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno fino al pomeriggio, qualche nube in più alla sera; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale.