Previsioni Meteo Veneto: modesta variabilità e rinforzo di vento da nord-ovest in quota

“Nell’antagonismo tra l’aria fredda a circolazione ciclonica tuttora presente sull’Europa nord-orientale e l’aria mite a circolazione anticiclonica che insiste più a sud-ovest, in questa fase i principali effetti che interessano la nostra regione sono una modesta variabilità e un rinforzo di vento da nord-ovest in quota; a fine periodo si avvicinerà una saccatura dal Nord Atlantico, con aumento della probabilità di precipitazioni nella giornata di sabato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, riportate nell’ultimo bollettino elaborato dal Arpav.

Oggi cielo in genere sereno, salvo possibilità a tratti di qualche addensamento sulle Dolomiti più settentrionali; rinforzi di vento dai quadranti settentrionali in quota, episodi di Foehn probabili nelle valli e possibili anche in qualche località pedemontana.

Mercoledì 27 nelle prime ore cielo generalmente sereno e poi leggera variabilità, con annuvolamenti alternati a spazi di sereno.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo una probabilità da nulla o molto bassa (0-5%) a bassa (5-25%) di qualche fiocco di neve in montagna.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, anche se prevarranno nel complesso le diminuzioni specie in pianura; le massime in quota aumenteranno un po’, nelle valli subiranno contenute variazioni di carattere locale e in pianura diminuiranno.

Venti: In quota da nord-ovest, nella prima parte della giornata prevalentemente moderati e poi da tesi a forti; crescente probabilità di moderati rinforzi per Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana, per il resto venti deboli con direzione variabile, salvo lieve prevalenza dai quadranti occidentali sulla pianura centro-meridionale.

Mare: Quasi calmo.

Giovedì 28 leggera variabilità, con annuvolamenti alternati a schiarite; possibili banchi di nebbia sulla pianura meridionale nelle prime ore.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo una probabilità da nulla o molto bassa (0-5%) a bassa (5-25%) di qualche fiocco di neve in montagna, specie nel pomeriggio sulle Dolomiti.

Temperature: Contenuto aumento delle minime, salvo locale stazionarietà in qualche valle; le massime in montagna aumenteranno, in pianura saranno stazionarie o in lieve calo.

Venti: Venti in quota da nord-ovest, nelle prime ore da tesi a moderati e poi da tesi a forti; altrove deboli con direzione variabile, salvo occasionali episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Mare: Da quasi calmo a calmo.

Venerdì 29 tempo leggermente variabile, con annuvolamenti alternati a schiarite; possibili locali nebbie sulla pianura meridionale e occidentale nelle prime ore; specie da metà giornata sarà possibile qualche modesta precipitazione, eventualmente con qualche fiocco di neve in montagna; a tratti ancora qualche significativo rinforzo di vento da nord-ovest in quota; per le temperature prevarrà un aumento, localmente significativo sulle zone montane e pedemontane.

Sabato 30 schiarite alternate a nubi temporaneamente anche estese e consistenti; fino al mattino, probabili alcune nebbie in pianura; in giornata è attesa una fase di precipitazioni in genere modeste salvo occasionali rovesci a sud-est, ma abbastanza diffuse, nevose in montagna; per le temperature minime prevarranno lievi diminuzioni in quota, contenute variazioni di carattere locale nelle valli e moderati aumenti in pianura; per le temperature massime prevarrà una moderata diminuzione, ma ci saranno locali contenute controtendenze.