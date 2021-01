Previsioni Meteo Veneto: piogge oggi, condizioni più stabili domenica 24 gennaio

Una saccatura di origine atlantica con associata aria umida in quota determinerà una circolazione ciclonica con condizioni di tempo a tratti perturbato. Il Veneto sarà interessato da residue precipitazioni sparse fino a parte del pomeriggio di sabato in successivo esaurimento. Seguiranno condizioni di tempo più stabili domenica e variabili lunedì; in seguito tempo via via più stabile e soleggiato, specie da martedì, ma caratterizzate dall’ingresso di aria fredda che determinerà un generale calo termico con estese gelate anche in pianura.

Pomeriggio/sera di Sabato 23

Inizialmente molto nuvoloso o coperto, poi irregolarmente nuvoloso con alcune schiarite, specie verso fine giornata. Nelle ore più fredde possibili locali riduzioni della visibilità in pianura. Progressivo diradamento ed esaurimento delle precipitazioni a partire da ovest fino a risultare assenti entro fine giornata. Il limite della neve risulterà intorno ai 800/1000 m. Temperature minime raggiunte in serata, massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in pianura, in calo in montagna.

Domenica 24

Cielo: Fino alle prime ore del mattino probabile residua nuvolosità, in seguito schiarite via via più ampie fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Durante le ore più fredde probabili foschie o locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle prealpino.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori minimi in ulteriore diminuzione e raggiunti in serata. Gelate diffuse anche in pianura ad eccezione della costa dove i valori si manterranno superiori a zero. Temperature massime senza notevoli variazioni salvo risultare in calo in quota.

Venti: In pianura al mattino deboli/moderati da nord/nord-est, nel corso del pomeriggio venti deboli/moderati in rotazione dai quadranti occidentali. In quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali.

Mare: In prevalenza mosso.

Lunedì 25

Cielo: Fino al primo pomeriggio condizioni di variabilità con nuvolosità irregolare, a tratti consistente, alternata schiarite; in seguito generale miglioramento.

Precipitazioni: Fino a parte del pomeriggio saranno probabili (probabilità in genere bassa 5-25%) precipitazioni da locali a sparse, specie sulle zone costiere dove la probabilità sarà maggiore (medio-alta 50-75%); sarà possibile qualche fiocco di neve anche pianura. In seguito fenomeni assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale ulteriore diminuzione con diffuse gelate anche in pianura. Temperature massime in generale calo.

Venti: In pianura fino al mattino sulla costa venti moderati/tesi dai quadranti meridionali, nell’entroterra deboli/moderati dapprima dai nord-est poi occidentali. Nel corso del pomeriggio attenuazione della ventilazione con prevalente direzione dai quadranti occidentali. In quota tesi, a tratti forti, dai quadranti settentrionali.

Mare: In prevalenza mosso, specie durante le ore centrali. Moto ondoso in attenuazione in serata.

Martedì 26

Tempo stabile e ben soleggiato con aria tersa ed ottima visibilità. Temperature minime senza notevoli variazioni con valori diffusamente sotto lo zero, massime stazionarie in pianura, in calo sulle zone montane. Venti in quota dai quadranti settentrionali tesi, a tratti forti; possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulle zone pedemontane.

Mercoledì 27

Permangono condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature senza notevoli variazioni. In quota venti tesi/forti dai quadranti settentrionali.