Previsioni Meteo Veneto: nei prossimi giorni nuvolosità senza precipitazioni

Fino a domenica il Veneto “si troverà sul margine occidentale di una vasta area di bassa pressione centrata sull’Europa orientale: questo comporterà tratti di nuvolosità, soprattutto domenica ma senza precipitazioni. All’inizio della prossima settimana, si affermerà un promontorio anticiclonico in espansione da ovest, che porterà tempo più stabile“: lo riporta l’ultimo aggiornamento del bollettino meteo di Arpa Veneto.

Oggi in montagna cielo sereno o poco nuvoloso. In pianura all’inizio parzialmente nuvoloso, con tratti di sereno sempre più ampi fino a cielo poco nuvoloso in serata. Temperature in diminuzione, con minime raggiunte in serata. Venti in pianura orientali, deboli/moderati, a tratti tesi lungo la costa; in quota settentrionali moderati/tesi.

Domani cielo sereno, o a tratti poco nuvoloso specie in pianura, con buona visibilità; nella seconda parte della giornata nuvolosità in aumento a partire da ovest.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In diminuzione, più marcata in montagna, con minime diffusamente sotto zero anche in pianura.

Venti: In quota settentrionali moderati/tesi, a tratti forti alle quote più alte; nelle valli variabili con locali rinforzi da nord-est. In pianura in prevalenza deboli occidentali, salvo residui moderati rinforzi da nord-est lungo la costa, a inizio giornata.

Mare: Inizialmente mosso, dalla mattina poco mosso.

Domenica 17 cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, ma non sono esclusi sporadici fiocchi di neve sulle Dolomiti settentrionali.

Temperature: Minime in locale variazione; massime in diminuzione in pianura e nelle valli, in aumento in alta quota.

Venti: In quota moderati/tesi, anche forti in alta quota, dai quadranti settentrionali; nelle valli variabili. In pianura in prevalenza settentrionali deboli, al più temporaneamente moderati lungo la costa.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 18 tempo stabile con cielo sereno, o poco nuvoloso in montagna per nubi alte; non si escludono locali foschie in pianura dopo il tramonto. Temperature minime stazionarie o in locale variazione, massime in generale aumento.

Martedì 19 cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con possibili foschie/nebbie in pianura fino alla mattina. Temperature minime prevalentemente in diminuzione, massime senza notevoli variazioni o in aumento in montagna.