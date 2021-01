Previsioni Meteo Veneto: temperature basse, gelate e nebbie anche in pianura

In Veneto “in questi giorni prevale l’influenza di una massa d’aria fredda e asciutta collegata ad una ampia depressione sull’Europa centro-settentrionale, con temperature piuttosto basse e gelate e nebbie anche in pianura; tra sabato e domenica si avrà un modesto transito depressionario, che porterà nuvolosità sabato, venti di bora, e qualche debolissima precipitazione nella prima parte di domenica. In seguito clima nuovamente stabile e molto asciutto, e probabile ingresso di aria più mite in quota da martedì“: è quanto si legge nel bollettino meteo di Arpav.

Oggi Arpa regionale prevede “cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; foschie e nebbie possibili dopo il tramonto sulle zone occidentali della pianura“.

Domani “clima ventoso e transito di nuvolosità medio-alta in intensificazione dalla mattinata; il cielo sarà parzialmente nuvoloso con annuvolamenti e schiarite sulle Dolomiti, in prevalenza nuvoloso sulle Prealpi, e fino a molto nuvoloso in pianura, specie a sud.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori in generale lieve calo, salvo le minime sulla pianura sudorientale; gelate notturne anche su molte zone della pianura centro-occidentale.

Venti: Sulla pianura centro-occidentale e trevigiana venti deboli-moderati da nord e nordest, moderati-tesi da nordest sulle zone orientali e sul litorale. In montagna in prevalenza deboli da nord o nordest.

Mare: Mosso.”

Domenica 10 “inizialmente tempo variabile con cielo nuvoloso per nubi medio alte; dal mattino schiarite sui rilievi e dalle ore centrali nubi in generale diminuzione con schiarite ovunque.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) di deboli precipitazioni nella notte e fino al mattino, sulla pianura meridionale, con possibilità di qualche debole episodio nevoso o di pioggia mista a neve sulle zone più interne.

Temperature: Valori del mattino in lieve aumento, massime stabili, e raffreddamento alla sera, con minime raggiunte dopo il tramonto in molte zone.

Venti: Clima ventoso per bora moderata/tesa su costa e zone limitrofe, e venti moderati da est sulle zone centro occidentali; in montagna venti inizialmente deboli settentrionali, poi in intensificazione fino a tesi da nordest.

Mare: In prevalenza molto mosso“.

Lunedì 11 “tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; clima asciutto e ventilato in pianura specie sulle zone orientali e costiere, con venti di bora moderata. Temperature massime senza sensibili variazioni; minime in calo, con valori ben sotto lo zero anche su buona parte della pianura“.

Martedì 12 “tempo stabile con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature in lieve aumento in quota, massime stabili e minime in calo in pianura e nelle valli“.