Previsioni Meteo, weekend di maltempo sull’Italia: i dettagli su piogge e nevicate di oggi

Il tempo continua a essere abbastanza compromesso sull’Italia, per via di una persistenza di correnti umide e instabili oceaniche. Le nubi, in queste ore mattutine di inizio weekend, sono presenti su gran parte del paese, eccetto un po’ sul medio Adriatico, soprattutto tra il Molise e l’estremo Nord della Puglia, diffuse e ampie schiarite anche sulla Sicilia, sul Nord Lazio, localmente sulla Sardegna. Sul resto dei settori, oltre alle nubi, sono presenti anche piogge e rovesci diffusi, in particolare sulle aree centro-orientali del Nord, dalla Lombardia, Emilia settentrionale, verso il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, localmente anche sulla Romagna e il Trentino-Alto Adige. Altre piogge sull’alto Tirreno, sul Golfo Ligure, sulla Liguria, irregolari sui settori appenninici centrali e sul Lazio, soprattutto centro-meridionale, diffuse sulla Campania, e nubi e piogge sparse sul resto del Sud, fino alla Sicilia orientale, specie area etnea.

La mattinata proseguirà con tempo piuttosto instabile sulle aree citate, con fenomeni anche localmente forti tra Est Veneto e Friuli-Venezia Giulia, forti anche sul basso Tirreno, fra Campania e Calabria tirrenica, specie settentrionale, rovesci diffusi anche sullo Ionio in mare. Nelle ore pomeridiane, ancora maltempo sulla Friuli Venezia Giulia, con piogge moderate o forti, piogge e rovesci irregolari tra Campania, Calabria, Nordest Sicilia, ancora diffusi sullo Jonio, soprattutto centro-orientale, e rovesci irregolari su alta Toscana e Romagna. Peggiora su ovest Alpi, con arrivo di impulsi instabili alla Francia associati a rovesci e nevicate a 500/900 m. Nevicate naturalmente su Alpi e Prealpi centro-orientali, fino a 400 m sulle Alpi Altoatesine, su quelle Retiche e sulle Dolomiti settentrionali, tra 600 e 1.000 m sulle Prealpi Venete, Carniche, Giulie e sulle Alpi Carniche. In serata, ancora addensamenti e rovesci sparsi, ma più irregolari, su Alpi e Prealpi centro-orientali e su alto Adriatico, piogge in intensificazione su alta Toscana, sul Levante ligure, sul Nord Appennino, altri rovesci sui rilievi interni laziali, verso quelli abruzzesi occidentali, e ancora piogge irregolari tra la Campania e la Calabria tirrenica, specie centro-settentrionale. Tempo migliore sul resto dei settori. Da evidenziare una ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali o nordoccidentali su gran parte dei settori, più intensa sui bacini in genere, soprattutto tirrenici, sulle aree appenniniche e sui mari e canali delle Isole maggiori. Temperature in lieve e generale calo, con locali nevicate anche in Appennino tra i 1.000 e i 1.300/1.400 m.

