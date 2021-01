Previsioni Meteo, sarà un weekend agli antipodi tra Nord e Sud: gelo e neve da Roma in sù, caldo record fino a +26°C al Sud

Va progressivamente organizzandosi la bassa pressione sul Mediterraneo centro-occidentale che poi, nel corso del fine settimana, porterà una nuova fase di intenso maltempo su gran parte dell’Italia, all’insegna di piogge, temporali anche forti e soprattutto nevicate che torneranno a interessare le colline e le basse quote, in particolare dei settori centro-settentrionali appenninici, localmente le pianure del Nord, essenzialmente emiliane. La bassa pressione si porrà in maniera oblunga, come rappresentato nell’immagine in evidenza, tra il medio-alto Tirreno italiano, la Francia meridionale e i settori centro-meridionali spagnoli, convogliando aria fredda da Est/Nordest verso il Centro Nord Italia, naturalmente poi verso tutta la Francia e la Spagna, mentre, dai quadranti meridionali, richiamerà aria piuttosto calda per il periodo di estrazione nordafricana, verso il medio-basso Tirreno ed il Sud Italia, ma soprattutto verso la Sicilia e la Calabria. In questa sede rileviamo proprio l’onda calda anomala che interesserà questi settori estremi meridionali, con isoterme comprese tra +17/+18°C a 1500 m che si spingeranno dall’entroterra tunisino-libico fino alle nostre aree più a Sud.

Sulla Sicilia e sulla Calabria, per di più, in coincidenza con l’onda calda, che arriverà essenzialmente nella giornata di domenica, magari con qualche anticipo in quella di sabato, il tempo sarà anche abbastanza stabile, quindi non sono previste precipitazioni, perlomeno nel corso di domenica, qualcuna irregolare sabato. Ci saranno, tuttavia, domenica, un po’ di nubi irregolari e talora anche una locale copertura del cielo, fattori che potranno mitigare un po’ la temperatura. I valori citati sopra saranno valori prettamente estivi che potrebbero portare temperatura al suolo decisamente oltre i 30°, tuttavia considerando che siamo in pieno inverno e che il livello termico verticale è sostanzialmente assestato su valori invernali, con bassi strati e mari oramai abbastanza raffreddati, certamente non si raggiungeranno valori esasperati. Sono attese, tuttavia, temperature diffusamente comprese tra +17 e +22° sulla Sicilia e sulla Calabria tirrenica, ma anche punte fino a +24/+25° in Calabria, fino a +25/ +26° sulla Sicilia nord-orientale. Le aree più esposte a questi possibili valori inconsueti per il periodo, saranno soprattutto quelle del Messinese orientale e quelle tra Vibo Valentia e Reggio Calabria, nella Calabria tirrenica.

